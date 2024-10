Formel 1: Coup verpasst! Jetzt kriegt Ferrari sein Fett weg

Bei Ferrari wird man derzeit wohl mit gemischten Gefühlen auf die diesjährige Formel-1-Saison schauen. In der Konstrukteurswertung hält man zwar weiter Kontakt zur Spitze, jedoch präsentiert man sich in den Rennen alles andere als konstant.

Zudem gab es zuletzt schlechte Nachrichten für den italienischen Rennstall. Man hat es verpasst, ein absolutes Formel-1-Superhirn an Land zu ziehen. Nach dem verpassten Deal fällt eine F1-Legende nun ein hartes Urteil!

Formel 1: Mansell kritisiert Ferrari nach Newey-Absage

Lange war er bei Ferrari im Gespräch, letztendlich fiel seine Wahl aber auf Aston Martin. Dass Adrian Newey am Ende nicht in Maranello gelandet ist, hat sich Ferrari laut dem 31-fachen F1-Rennsieger Nigel Mansell selbst zuzuschreiben. „Ferrari sollte ein bisschen seine Wunden lecken, denn sie hätten ihn kriegen sollen“, so der 71-Jährige.

Der Brite sei zudem nicht überrascht von dem verpassten Newey-Deal bei Ferrari: „Sobald ich gehört habe, dass Ferrari sich gegen die möglicherweise hohen Gehaltsforderungen gesträubt hat, die Adrian gestellt hat… Ich denke, das war kurzsichtig von ihnen. Sie haben eine Gelegenheit verpasst, denn wer auch immer Adrian Newey kriegt, dem ist nahezu garantiert, dass er ein paar fantastische Jahre hat“, so der ehemalige Williams-Pilot.

Mansell bei Aston Martin optimistisch

Für Neweys neues Team Aston Martin hat Mansell dagegen wärmere Worte übrig: „Ich glaube, was er bei Aston Martin schaffen kann, könnte sogar seine größte Errungenschaft werden. Ich traue ihm zu, dass er das Team sehr schnell rumdreht“.

Derzeit hängt der britische Rennstall noch im Mittelmaß fest. Auf Adrian Newey wird also eine ganze Menge Arbeit zukommen, will er die Vorschusslorbeeren von Nigel Mansell erfüllen.