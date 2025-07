Formel 1: FIA mit hartem Urteil – Suspendierung beim Kanada GP

Die Formel 1 gastiert in Kanada und die Stimmung vor dem Rennwochenende könnte kaum aufgeheizter sein. Ferrari befindet sich im Saison-Tief und hat mal wieder schwer mit den heimischen Medien zu kämpfen. Auch auf Max Verstappen dürfte nach seinem Ausraster gegen George Russell ein besonderer Blick liegen.

Ob die Teams und Fahrer den Vorsprung der beiden McLaren etwas schmelzen lassen können, wird sich zeigen. Doch bevor das Formel-1-Rennen am Sonntag (20.00 Uhr deutscher Zeit) in Montreal beginnen kann, überschattet eine heftige Nachricht den Grand Prix.

Formel 1: Suspendierung wegen unautorisiertem Interview

Am Freitag wurde Derek Warwick als Fahrer-Steward beim Kanada GP in der Formel 1 suspendiert. Der Grund: Ein nicht autorisiertes Interview, in dem Warwick sich zu aktuellen Themen äußerte. Zwar gab er keine internen Details preis, jedoch verstieß er gegen die Neutralitätsvorgaben der FIA.

Warwick entschuldigte sich und räumte sein unkluges Verhalten ein. Daher wird er bereits in Österreich wieder als Fahrer-Steward aktiv sein. Für Montreal übernimmt Enrique Bernoldi. Am Freitag fehlte jedoch ein Fahrer-Steward, da Bernoldi erst aus Genf anreisen musste.

Unterstützung durch „Sky“-Experten

Martin Brundle, F1-„Sky“-Experte, sicherte Warwick auf X (vormals Twitter) volle Unterstützung zu: „Er ist einer der aufrichtigsten und leidenschaftlichsten Menschen und Rennfahrer.“ Gleichzeitig kämpft die FIA darum, geeignete Fahrer-Stewards zu finden. Die Tätigkeit erfordert viel Zeit, wird aber lediglich ehrenamtlich entlohnt, was sie weniger attraktiv macht.

Fahrer-Stewards spielen eine wichtige Rolle in der Formel 1. Die FIA versucht durch wiederholten Einsatz einzelner Chef-Stewards Konstanz zu schaffen. Dennoch bleibt die Struktur umstritten, da fest angestellte Stewards ihre Unabhängigkeit verlieren könnten.

