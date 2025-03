Formel 1: Fahrer-Rauswurf? Experte packt aus – dieser Pilot ist besonders gefährdet

Das Fahrerkarussell hat sich zur kommenden Formel-1-Saison 2025 mächtig gedreht. Zahlreiche Teams haben in ihren Cockpits Veränderungen vorgenommen, in der Hoffnung, dass sich Vieles in diesem Jahr für sie zum Guten wendet.

Doch das ist längst nicht überall garantiert – vor allem deswegen, weil viele Rennställe in dieser Saison auf Rookies setzen. Während in allen wohl ohne Zweifel großes Talent steckt, könnte ihnen ihre Unerfahrenheit am Ende zum Verhängnis werden. Ein Formel-1-Experte ist sich sicher – er steht bereits jetzt auf der Kippe!

Formel 1: Schumacher zweifelt an Doohan

Als Alpine im August letzten Jahres die Verpflichtung von Jack Doohan publik gemacht hatte, staunten viele Formel-1-Fans nicht schlecht. Jack wer? Der Name des Australiers war zuvor im F1-Kosmos noch nicht allzu bekannt, dementsprechend war seine Wahl wohl eine kleine Überraschung. Dass Franco Colapinto wenig später als Ersatzfahrer bei Alpine installiert wurde, macht seine Lage nicht unbedingt leichter.

Auch interessant: Max Verstappen vor Debakel – Experte mit Schock-Ansage

Denn bereits jetzt kursieren zahlreiche Gerüchte, nach denen es schon kurz nach Saisonbeginn zu einem Fahrertausch innerhalb des Teams kommen könnte. Eine Vermutung, der Ralf Schumacher beipflichtet: „Wenn der Junge nicht performt – und er war wohl jetzt beim Test auch nicht so stark unterwegs, was man so hört, dann geht das ziemlich schnell vorbei“, so Schumacher im „Sky“-Podcast „Backstage-Boxengasse“.

Alpine gnadenlos?

Vor allem die Tatsache, dass Alpine-Boss Flavio Briatore nicht allzu viel Geduld mit dem Rookie haben dürfte, könnte Doohans Schicksal am Ende besiegeln: „Bei Flavio, das weiß man, kann das schon nach Australien vorbei sein“.

Letztendlich dürfte jedoch auch fest stehen: Kann Doohan beim seinem Heim-Grand-Prix in Melbourne (16. März) überzeugen, ist er von einer frühen Entlassung wohl ganz weit entfernt. Der 22-Jährige hat sein Schicksal wohl in der eigenen Hand.