Formel 1: Kurz nach bitterem Aus – irres Cockpit-Angebot für Ricciardo

Es war viel spekuliert worden, vor Kurzem haben es die Racing Bulls dann offiziell verkündet: Daniel Ricciardo wird in dieser Formel-1-Saison nicht mehr für das Team fahren, sondern wird von Liam Lawson ersetzt.

Seitdem beschäftigt die Zukunft des Star-Piloten die Formel 1. Macht er noch weiter? Hört er ganz auf? Schließlich sind in der Königsklasse für 2025 fast alle Cockpits vergeben. Dafür gibt es nun ein Angebot aus einer anderen Rennserie für Ricciardo.

Formel 1: Irres Angebot für Ricciardo

In der Formel 1 ohne Chance, dafür ist Daniel Ricciardo jetzt heiß begehrt. Denn während der Australier womöglich in der Königsklasse nicht mehr an den Start gehen wird, will ihn der Boss der V8-Supercar-Serie verpflichten. Shane Howard macht sich nun für den beliebten Piloten stark.

„Ich denke, jeder würde Daniel mit offenen Armen empfangen. Absolut. Würden wir Ricciardo gerne in einem Supercar sehen? Zu 100 Prozent. Stell dir vor, er könnte in einem unserer Autos sitzen und bei einem neuen Straßenrennen in Perth fahren. Das wäre doch gewaltig, oder? Das wäre etwas ganz Besonderes“, sagte Howard gegenüber „News Corp“.

„Er ist so ein unglaublicher Fahrer und so eine unglaubliche Persönlichkeit und die Leute lieben in einfach total“, lobt Howard den „Honey-Badger“, wie Ricciardo in der Formel 1 genannt wird.

„Wäre wirklich sehr cool“

Howard kündigte an, sich bald mit Ricciardos Berater auszutauschen. „Zu gegebener Zeit werden wir uns mit Daniel und seinem Management in Verbindung setzen“, sagte der Supercars-CEO. Die V8 Supercars fahren Rennen in Australien und Neuseeland. Eine ihrer größten Veranstaltungen findet im Albert Park statt, wo auch die Formel-1-Rennen ausgetragen werden.

Ob es Ricciardo tatsächlich in eine andere Rennserie ziehen wird? Zuletzt gab es auch interessante Angebote von Red Bull. Die Bosse wollen den ehemaligen Red-Bull-Piloten nämlich als Botschafter einsetzen. Er würde dann an PR-Veranstaltungen teilnehmen.

Es wäre aber auch möglich, die V8-Supercar-Meisterschaft und seine Rolle als Botschafter zusammen zu machen. Insgesamt 12 Rennen finden jährlich statt. Allerdings hatte Ricciardo in der Vergangenheit auch betont, gerne mal an der Nascar-Serie teilzunehmen. Auch wenn seine Formel-1-Karriere vermutlich zu Ende ist, dürfen sich die Fans auf Ricciardo in anderen Cockpits freuen.