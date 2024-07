Formel 1: Abgang? Star-Pilot vor spektakulärem Wechsel

Beinahe täglich tauchen derzeit neue Gerüchte um mögliche Fahrerwechsel in der Formel 1 auf. Weil noch immer einige Cockpits unbesetzt sind, machen sich viele Piloten weiter Hoffnung, ihren Platz zu behalten oder den Rennstall zu wechseln.

Doch so langsam werden die Fahrer Planungssicherheit für das kommende Jahr haben wollen. Für einen Veteranen könnte sich deswegen eine Chance auftun – er könnte die Formel 1 sogar komplett verlassen!

Formel 1: Valtteri Bottas in die IndyCar-Serie?

Valtteri Bottas wartet noch immer auf ein Formel-1-Cockpit für die nächste Saison. Der Finne will wohl gerne in der Königsklasse bleiben. Sollte das nicht klappen, hat der 34-Jährige wohl schon eine Alternative in Aussicht. Denn wie das Magazin „Auto Hebdo“ wissen will, sollen Bottas mehrere Angebote aus der US-amerikanischen IndyCar-Serie erreicht haben. Um welche Teams es sich dabei konkret handelt, ist nicht bekannt.

Der Noch-Sauber-Pilot würde ich sich mit einem Wechsel in eine prominent besetzte Liste eintragen. Denn zurzeit sind fünf Piloten in der IndyCar-Serie unterwegs, die auch schon einmal in der Formel 1 gefahren sind. Unter anderem handelt es sich dabei um Romain Grosjean und Marcus Ericsson, die Bottas bestens aus gemeinsamen Duellen kennt.

Verbleib derzeit wahrscheinlich

Ein Wechsel des Finnen Richtung USA gilt derzeit jedoch als Notlösung. Denn trotz seines mittlerweile fortgeschrittenen Alters gilt der Ex-Mercedes-Fahrer als zuverlässiger Fahrer, der bei anderen Teams hoch im Kurs stehen soll. Im Gespräch sind ein Verbleib bei Sauber und ein Wechsel zu Williams. Bleibt er bei seinem jetzigen Team, würde er in der kommenden Saison an der Seite von Nico Hülkenberg fahren.

Wo es Bottas hinzieht, hängt wohl auch davon ab, für welchen Rennstall sich Carlos Sainz entscheiden wird. Ist sein Wechsel offiziell, könnte es bei Bottas und Co. ganz schnell gehen.