Formel 1: Pilot mit irrer Kampfansage – bahnt sich eine große Überraschung an?

Die ersten zwei Rennwochenenden der Formel-1-Saison 2025 sind Geschichte. Bereits jetzt lässt sich ein erster Trend erkennen, in welche Richtung es für die Teams und Fahrer in diesem Jahr gehen könnte.

Insbesondere für Alpine steht dabei schon jetzt fest: Der Saisonstart ist mächtig in die Hose gegangen. Der Formel-1-Rennstall ist nach dem Grand Prix in Shanghai als einziges Team ohne Punkte und rangiert damit in der Konstrukteurswertung auf Platz zehn. Dennoch macht ein Alpine-Pilot der Konkurrenz nun eine deutliche Ansage!

Formel 1: Gasly formuliert große Ziele für 2026

Dass sein Auto in diesem Jahr nicht unbedingt um Rennsiege mitfahren wird, dass dürfte Pierre Gasly mittlerweile wohl erkannt haben. Für den 29-Jährigen scheint das allerdings kein Problem zu sein: „Es ist mir eigentlich egal, ob ich Siebter, Sechster, Achter, Neunter oder Zehnter werde“. Im Gegenteil, der Alpine-Fahrer weist gegenüber „Beyond the Grid“ auf eine ganz andere Priorität hin.

„Ich habe schon letztes Jahr gesagt, dass es vielleicht gut ist, dass ich die Finanzen nicht verwalte, denn wenn es nach mir ginge, würde ich das ganze Geld für das nächste Jahr einsetzen“. Damit spielt Gasly auf die zahlreichen Änderungen des Reglements in der Saison 2026 an, die dazu führen könnten, dass die Hierarchien auf dem Grid kräftig durchgemischt werden. Angesichts ihrer aktuellen Situation könnte vor allem Alpine davon profitieren.

Gasly blickt optimistisch in die Zukunft

Für Gasly gibt es jedoch nicht nur aufgrund dessen allen Grund zur Vorfreude auf die Zukunft: „Ich denke, die Art und Weise und die Form, die wir im Moment haben, die Struktur, die wir haben, ist die stärkste, die ich bei Alpine gesehen habe, seit ich hier bin“.

Lobende Worte des Franzosen, der abschließend äußerst optimistische Ziele formuliert: „Wir könnten um die Weltmeisterschaft kämpfen, wenn wir das Richtige tun, wenn wir die richtigen Schritte unternehmen und die richtigen Entscheidungen für nächstes Jahr treffen“. Eine Überraschung wäre es jedenfalls allemal.