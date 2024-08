Formel 1: Schockierende Fahrer-Beichte – „Gab rassistische Beschimpfungen“

In der Formel 1 ist es wie in vielen anderen Sportarten auch: Zeigst du keine guten Leistungen, bist du so gut wie weg vom Fenster. Dann verlierst du nicht nur deinen Sitz, sondern hast kaum noch Möglichkeiten, in Zukunft zu überzeugen.

Das wird vermutlich auch bei Guanyu Zhou der Fall sein, der bei Sauber/Audi sich zum Ende des Jahres verabschieden muss. Der Chinese blickt dabei auf seine Anfangszeit zurück, die leider von einigen unschönen Momenten geprägt ist.

Formel 1: Schockierende Zhou-Beichte

2021 bekam Guanyu Zhou einen Platz in der Formel 1 bei Sauber, ehemals Alfa Romeo. Die Ankündigung sorgte für mächtig Aufregung in der Motorsport-Königsklasse. Im Interview mit „The Race“ blickt der chinesische Pilot jetzt auf diese Zeit zurück. „Als ich 2021 einen Vertrag mit Alfa Romeo unterschrieb, gab es eine Menge rassistischer Beschimpfungen, weil sie meine Karriere nicht verfolgten“, sagt Zhou.

Dabei zieht er einen Vergleich mit Lewis Hamilton, der seit Beginn seiner F1-Karriere ebenfalls immer wieder mit Rassismus konfrontiert wurde. Was Zhou zudem stört, ist, wie andere Piloten, wie etwa Oliver Bearman, in der Motorsport-Königsklasse begrüßt werden. Der Brite ist nämlich in der Formel 2 aktuell außerhalb der Top 10, dennoch wird sein Debüt heiß erwartet. Bei Zhou hingegen gab es weniger Unterstützung, obwohl er vier Siege holte und in der WM-Wertung Dritter wurde.

„Schwer zu ändern“

Und der Formel-1-Pilot weiter: „Es zeigt, dass (Vorurteile bezüglich) der Nationalität eine Realität sind. Das ist schwer zu ändern, wenn man Asiate ist und aus verschiedenen Ländern Asiens kommt, aber darüber mache ich mir keine Sorgen.“

Nach nur zwei Jahren in der Motorsport-Königsklasse wird Zhou sich am Ende der Saison wohl verabschieden müssen. Bei Sauber/Audi wird im kommenden Jahr Nico Hülkenberg fahren. Der zweite Fahrer steht noch nicht fest, doch es ist eher unwahrscheinlich, dass es Zhou wird. Es ist gut möglich, dass es Valtteri Bottas wird.