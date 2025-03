Formel 1: Kommt es zur Hammer-Rückkehr? Wolff spricht Klartext

Die Formel 1 steht vor einer spannenden Zukunft. Zur Saison 2026 wird das Reglement quasi komplett auf den Kopf gestellt, womit auf der Strecke große Veränderungen zu erwarten sind.

Doch nicht nur darüber dürften sich Formel-1-Fans in diesen Tagen freuen. Zuletzt sorgte ein Gerücht für große Hoffnungen im F1-Kosmos. Diese Rückkehr würden sich wohl viele wünschen – doch nun bremst Mercedes-Boss Toto Wolff die Erwartungen!

Formel 1: Kein V10-Comeback? Wolff bleibt zurückhaltend

Ein Comeback der V10-Motoren in der Formel 1? Die meisten Fans hätten gegen diese Rückkehr wohl wenig einzuwenden. Als zuletzt sogar FIA-Boss Ben Sulayem selbst mit dieser Idee flirtete (wir berichteten), läuteten bei vielen Beobachtern die Alarmglocken. Mercedes-Teamchef Toto Wolff verpasst diesem Gedanken nun jedoch einen Dämpfer.

Auch interessant: Formel 1: Wird ER der neue Verstappen? Red-Bull-Juwel sorgt für Aufsehen

Stattdessen verweist der 53-Jährige auf die kommenden Regeländerungen, die den Sport vor allem in puncto Nachhaltigkeit auf ein neues Level bringen sollen: „Wir setzen die Grenzen der Batterietechnologie in Bezug auf Nachhaltigkeit neu fest. Niemand weiß, wo das alles hinführen wird. Und es ist wirklich aufregend, dass die Formel 1 eine Vorreiterrolle einnimmt“. Eine Rückkehr der V10-Motoren will Wolff aber nicht gänzlich ausschließen.

V10-Rückkehr in 2030?

„Ich denke, das ist auch eine spannende Diskussion, die wir führen sollten. Welche Art von Hybridsystem könnte diese Rolle spielen? Wird der Sound lauter werden?“ Fragen, die Wolff derzeit allerdings für „verfrüht“ hält. Demnach wolle er erst einmal die in 2026 kommenden Regeln implementieren, bevor man über V10 oder auch V8 nachdenkt, dessen Comeback Wolff ebenfalls nicht ausschließen will.

Ob es am Ende tatsächlich zu einer Rückkehr der vielerorts beliebten V10-Motoren kommen wird, bleibt abzuwarten. Möglicherweise müssen sich die Formel-1-Fans in dieser Frage allerdings noch einige Jahre gedulden.