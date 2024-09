Formel 1: Wechsel offiziell! Talent unterschreibt bei neuem Team

Eigentlich wäre Zane Maloney ein Kandidat für das Cockpit bei Sauber gewesen, doch wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen wurde er nie. Den Traum von Formel 1 stellt der Nachwuchspilot erst einmal hinten an.

Zane Maloney fährt in der kommenden Saison in der Formel E. Der junge Fahrer aus Barbados wird für Lola Yamaha Abt an der Seite von Formel-E-Champion Lucas di Grassi an den Start gehen. Das gab der Rennstall jetzt offiziell bekannt.

Formel-1-Talent wechselt in die Formel E

Als Junior-Pilot von Sauber wäre Zane Maloney eigentlich ein Kandidat auf den freien Platz in der Formel 1 gewesen. Allerdings war der 20-Jährige nie wirklich ein Thema für den Platz bei Sauber. Stattdessen soll der Vertrag von Valtteri Bottas um ein Jahr verlängert werden.

Damit dürfte die Formel 1 für Maloney erst einmal vom Tisch sein. Dabei legte der 20-Jährige einen rasanten Aufstieg hin. 2019 gewann er die britische Formel 4, 2021 wurde er Vierter in der FRECA und 2022 Zweiter in der Formel 3.

2023 belegte der frühere Red-Bull-Junior in seinem Premierenjahr in der Formel 2 Rang zehn. Aktuell steht er dort in der Gesamtwertung auf Rang drei. Nach vielen Jahren in den Nachwuchsserien wechselt er jetzt aber erst einmal in die Formel E zu Lola Yamaha Abt Motorsport.

„Äußerst talentierter junger Fahrer“

Till Bechtolsheimer, Vorsitzender von Lola Cars, sagte zu der Verpflichtung: „Zane ist ein äußerst talentierter junger Fahrer mit einer Fülle von Geschwindigkeit und Potenzial und zusammen mit Lucas haben wir eine ideale Kombination aus Jugend und Erfahrung. Zane hat sein Können in verschiedenen Nachwuchskategorien unter Beweis gestellt und sich als Rennsieger bewährt, und wir freuen uns darauf, ihn bei den Tests und dann beim ersten Rennen in São Paulo hinter dem Steuer zu sehen.“

Zane Maloney selbst erklärte: „Obwohl ich die Meisterschaft bereits gut kenne, ist dies ein völlig neues Kapitel für mich. Mit einem so erfahrenen Team und an der Seite eines so erfolgreichen Fahrers zu arbeiten, ist daher der perfekte nächste Schritt. Ich habe Lucas‘ Kämpfe in den vergangenen Saisons verfolgt und bewundert, auch als er Meister wurde. Ich bin mir sicher, dass ich viel von ihm lernen werde, und gemeinsam werden wir sowohl uns als auch die Entwicklung des Autos vorantreiben.“