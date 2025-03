Formel 1: Irre Wende um Tsunoda? Experte mit dringender Warnung

Das Red-Bull-Experiment mit Liam Lawson könnte nach gerade einmal zwei Saisonrennen gescheitert sein. Der Formel-1-Rookie kommt neben Max Verstappen überhaupt nicht zurecht und konnte bislang keinen einzigen WM-Punkt holen.

Eine absolute Horror-Bilanz für den Neuseeländer, der bei RB schon bald vor dem Aus stehen könnte. Der wohl aussichtsreichste Nachfolgekandidat: Yuki Tsunoda. Doch der wird nun von einem Formel-1-Experten vor einem Wechsel gewarnt!

Formel 1: Schumacher rät Tsunoda RB-Wechsel ab

Tsunoda hat einen guten Start in die Saison 2025 hingelegt. Der Japaner knüpft gnadenlos an sein starkes Vorjahr an, das ihn schon vor wenigen Monaten mit einem Wechsel zu Red Bull in Verbindung brachte. Doch der Racing-Bulls-Pilot ging leer aus, RB-Boss Christian Horner entschied sich für Lawson. Nun könnte Tsunoda im zweiten Anlauf der Aufstieg gelingen. Doch würde ein Wechsel wirklich Sinn machen?

Geht es nach „Sky“-Experte Ralf Schumacher, sollte der 24-Jährige vorerst bei Racing Bulls bleiben: „Wenn ich der Manager von Tsunoda wäre, würde ich ihm nicht empfehlen, zu Red Bull zu gehen. Das Auto der Racing Bulls liegt aktuell besser, und Tsunoda kommt damit super klar. Mit einem Wechsel zu Red Bull Racing tut er sich keinen Gefallen“, so Schumacher deutlich.

Tsunoda will zu Red Bull

Trotz des gut gemeinten Rats des ehemaligen Formel-1-Fahrers hat Tsunoda einen klaren Plan: Er will wechseln, „weil der Red Bull das schnellere Auto sei“. Nach Informationen von mehreren Medien soll der Fahrertausch schon vor dem kommenden Grand Prix in Suzuka (6. April) durchgeführt werden.

Ob es dazu am Ende tatsächlich auch kommt, bleibt abzuwarten. Tsunoda würde mit einem Wechsel jedenfalls ein kleines Risiko eingehen, denn das Red-Bull-Auto von Liam Lawson scheint derzeit wohl wenig konkurrenzfähig.