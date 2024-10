Formel 1: Wolff lässt tief blicken! Mercedes-Boss gesteht bitteren Antonelli-Fehler ein

Mit dem Hammer von Lewis Hamilton ging es in diesem Formel-1-Jahr los, als er seinen Wechsel zu Ferrari verkündete. Mercedes war geschockt, musste sich dann auf die Suche nach einem Ersatz machen. Lange hatte es gedauert, dann wurde Kimi Antonelli als Nachfolger präsentiert.

Mercedes hält viel vom Top-Talent, weshalb er kurz vor der Cockpit-Verkündung erstmals in einem Formel-1-Auto im Training fahren durfte. Es endete in einem Crash. Jetzt lässt Teamchef Toto Wolff tief blicken und gesteht einen Fehler ein.

Formel 1: Teamchef Wolf lässt tief blicken

Das Wochenende in Monza wird Kimi Antonelli wohl nicht mehr so schnell vergessen. Über den 18-Jährigen wurde viel spekuliert, dann verkündete Mercedes, dass er im ersten Freien Training ins Auto von George Russell darf. Der Formel-1-Youngster zeigte, was in ihm steckt. Doch nach nur wenigen Runden crashte er in der legendären Parabolica-Kurve.

Glücklicherweise ist Antonelli nichts passiert, auch das Auto konnte schnell wieder repariert werden. Das Talent und Mercedes kamen mit dem Schrecken davon. Nun blickt Teamchef Toto Wolff zurück und gesteht ein, dass er ihn doch lieber woanders hätte fahren lassen sollen.

„Ich denke, wir haben die Belastungen, denen er sich ausgesetzt sehen könnte, nicht ganz richtig eingeschätzt“, sagt Wolff gegenüber „Motorsport.com“ und fügt hinzu: „Wir haben noch darüber gesprochen, wie wir die Sitzung angehen sollten. Er war im Test brillant. Er hat nie einen Fehler gemacht in den vielen Tausenden von Kilometern, die er gefahren ist. Aber es ist etwas anderes, wenn man ein italienischer Fahrer ist, 18 Jahre alt und in Monza seine erste Gelegenheit hat.“

„Ich dachte, das ist nicht gut für ihn“

Wolff erklärte, dass er sich nach dem Fehler anschließend sehr um Antonelli gesorgt hatte. „Ich dachte, das ist nicht gut für ihn. Er war so schnell, und das war seine erste Session in Italien, kurz davor, als Fahrer angekündigt zu werden, was jeder schon ahnte. Ich mag seine Herangehensweise. Er ist schnell bei der ersten Runde aus der Box, und das hat er bewiesen“, so der Formel-1-Star ehrlich.

Dennoch traut man Antonelli eine große Karriere zu. Ab 2025 wird er dann an der Seite von Russell an den Start gehen. Auch wenn die Silberpfeile davon ausgehen, dass in der Formel 1 noch weitere Unfälle folgen werden, hoffen sie darauf, dass er zu einem Top-Fahrer werden kann.