Formel 1: Damit hätte niemand gerechnet – jetzt kann es schon in Las Vegas passieren

Vor dem Großen Preis von Brasilien ist in der Formel 1 jeder von einem Herzschlagfinale im Kampf um den WM-Titel ausgegangen, doch das Regen-Chaos von Interlagos änderte alles. Mit seinem unglaublichen Sieg hat Max Verstappen vorzeitig für klare Verhältnisse gesorgt.

Vor dem Großen Preis von Las Vegas ist Max Verstappen der WM-Titel kaum noch zu nehmen. Lando Norris hat nur noch theoretische Chancen auf seinen ersten WM-Titel in der Formel 1. Unsere Redaktion zeigt dir, wie Verstappen schon in Vegas alles klarmachen kann.

Formel 1: So wird Verstappen in Vegas Weltmeister

In Brasilien startete Norris von der Pole-Position, Verstappen hingegen ging nur von Platz 17 ins Rennen. Damit war alles vorbereitet für die Fortsetzung der großen Aufholjagd. Was dann jedoch passierte, damit hätte kaum jemand gerechnet. Der Regen machte das Rennen zu einer Lotterie und schließlich hieß der Sieger doch Verstappen. Norris kam nur auf Rang sechs ins Ziel.

Statt viele Punkte aufzuholen, verlor der McLaren-Pilot am Ende ganze 20 Punkte auf Verstappen. Der Red-Bull-Pilot sorgte damit in der Fahrer-Wertung für klare Verhältnisse. Über 62 Punkte beträgt der Vorsprung vor den ausstehenden drei Rennen plus ein Sprint in Katar. Maximal kann Norris noch 86 Punkte holen. Theoretisch kann der Brite Verstappen also noch einholen. Es bräuchte aber schon ein kleines Wunder, damit ihm das noch gelingt.

Es ist wahrscheinlicher, dass Verstappen sich schon in Las Vegas zum vierten Mal in Folge zum Weltmeister krönt. Und so würde es ihm gelingen:

Wenn Verstappen das Rennen vor Norris beendet

Wenn beide Fahrer das Rennen ohne Punkte beenden

Wenn Norris nicht mindestens Achter wird

Norris‘ Chancen extrem gering

Halten wir also fest: Verstappen muss in den kommenden Rennen fast immer ohne Punkte bleiben und Norris das Maximum rausholen, damit es beim letzten Rennen in Abu Dhabi überhaupt noch einmal spannend wird. Selbst ein Gleichstand würde Norris nicht reichen, weil Verstappen mehr Siege hat.