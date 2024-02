Formel 1: Irrer Moment sorgt für Ekstase – selbst die Fahrer können es nicht fassen

Die Formel 1 nähert sich dem Startschuss – und schon jetzt ist die Vorfreude der Fans förmlich greifbar. Alle haben Bock auf die neue Saison. Nie wurde das deutlicher als beim zweiten Tag der Wintertests.

Der nach Strecken-Problemen verkürzte Testtag bog in seine letzten Minuten ein, als eine Szene alle Fans von den Sitzen riss. Aus dem Nichts lieferten sich die Piloten auf der Strecke ein Mini-Rennen. Ein unerwartetes Highlight, das selbst die beteiligten Fahrer in Ekstase versetzte.

Formel 1: Irre Action bei Wintertest

Wintertests sind für die Teams immens wichtig. Schließlich gibt es nur diese drei Tage, um die monatelang entwickelten Autos vor dem Saisonstart auf der Strecke zu testen. Für die Zuschauer ist es dagegen oft ermüdend. Stundenlang drehen die Fahrer einzeln ihre Runden, die ermittelten Rundenzeiten bieten kaum einen Mehrwert für den Betrachter und wenig Indizien für den Saisonstart.

Wer am zweiten Tag in Bahrain dennoch bis zum Schluss durchgehalten hat, wurde fürstlich belohnt. Völlig unerwartet und für Testfahrten unüblich gab es plötzlich richtige Racing-Action auf der Strecke. Statt die Session langsam austrudeln zu lassen, ließen es einige Fahrer richtig krachen.

Plötzlich gibt es ein Rennen

Kurz vor dem Abbiegen in die Boxengasse lieferten sich sechs der zehn Piloten aus dem Nichts ein Rennen. In engen Abständen heizten sie über den Kurs, schenkten sich nichts und fuhren in den Kurven so nah auf, wie sonst nur bei einem waschechten Grand Prix.

Selbst die beteiligten Fahrer konnten nicht glauben, was gerade passiert. „Wir liefern uns hier ein richtiges Rennen, verdammte Sch****!“, brüllte Kevin Magnussen in den Teamfunk. In seinem Haas war er mittendrin. Angeführt wurde das Mini-Rennen, wie in alten Zeiten, von Lewis Hamilton. Sein Ex-Kollegen Valtteri Bottas (im Stake F1), Sergio Perez (Red Bull), Lando Norris (McLaren) und Esteban Ocon (Alpine) ließen sich nicht lange bitten und duellierten sich Rad an Rad auf der Strecke.

Dieser heiße Vorgeschmack auf die neue Saison ließ die Fans der Formel 1 regelrecht eskalieren. „Das Minirennen am Ende ist unglaublich“, schrieben sie auf Twitter. „Der Wahnsinn ist komplett!“ oder „Unwirkliche Szenen zum Abschluss.“