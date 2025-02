Formel 1: Team kündigt große Änderung an – Fans müssen sich umstellen

Es dauert nicht mehr lange, bis die neue Formel-1-Saison beginnt. Nach und nach verkünden die Rennställe einige spannende News. Bis die neuen Autos präsentiert werden, ist es auch nicht mehr weit. Doch bei einigen Teams gibt es auch Veränderungen.

So beispielsweise bei Williams. Das Traditionsteam der Formel 1 hat nämlich verkündet, dass es eine Namensänderung geben wird. Die Fans müssen sich ab diesem Jahr also umgewöhnen.

Formel 1: Rennstall verkündet Namensänderung

Unmittelbar vor dem Saisonstart hat Williams noch schnell eine Namensänderung vorgenommen. Wie das Formel-1-Team am Dienstag (11. Februar) bekanntgab, wird es nun unter dem Namen „Atlassian Williams Racing“ antreten. Mit dem börsennotierten Softwareunternehmen hat Williams einen neuen Sponsorenvertrag abgeschlossen.

In der 48-jährigen Geschichte von Williams ist es die größte Vereinbarung. „Eine Ikone einer der populärsten und am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt. Es ist ein weiteres Vertrauensvotum für den Comeback-Plan des Teams, sich zu transformieren und zukünftige Erfolge in der Weltmeisterschaft zu erzielen“, heißt es in der Mitteilung. Williams hat sich, wie es schon fast üblich ist, nicht dazu geäußert, wie viele Millionen durch den Deal rausspringen.

James Vowles, Teamchef von Atlassian Williams Racing, spricht von einem Meilenstein für sein Team. „Ich freue mich, Atlassian in der Formel 1 und unsere Entwicklung zu Atlassian Williams Racing willkommen zu heißen. Eine Titelpartnerschaft dieser Größe und Bedeutung zu gewinnen, ist ein bedeutsamer Tag in der illustren Geschichte unseres Teams und ein wichtiger Meilenstein bei unserem Comeback“, so der Brite.

Nicht nur Williams ändert den Namen

Und der Formel-1-Teamchef weiter: „Wir setzen alle richtigen Zutaten ein, um das Team wieder an die Spitze der Startaufstellung zu bringen, und mit Atlassian haben wir einen Partner, der uns mit seiner Technologie und seinen Tools dabei helfen wird, unser volles Potenzial auszuschöpfen, indem er die Teamarbeit und die Zusammenarbeit in der gesamten Organisation verbessert. Unsere Werte und Ambitionen stimmen perfekt überein, und ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können.“

Williams ist dabei nicht das einzige Team aus der Königsklasse, das seinen Namen geändert hat. Ab 2025 wird aus Visa Cash App RB nun offiziell Visa Cash App Racing Bulls. Das „RB“ im Namen wird also komplett ausgeschrieben in „Racing Bulls“.