Formel 1: Weil Star-Pilot fehlt! Veranstalter in großer Sorge vor Grand-Prix-Aus

Die Fahrer-Liste der Formel 1 ist auch in diesem Jahr wieder geändert worden. Viele Piloten sind dazugekommen, einige Fahrer haben sogar ihre Teams gewechselt. Und einige mussten ihre Rennställen verlassen, da sie nicht mehr zu überzeugen wussten.

Dazu zählt unter anderem Sergio Perez. Der Mexikaner hat nach seinem Aus bei Red Bull kein Cockpit mehr in der Formel 1 bekommen. Das könnte sich auch negativ auf einen Grand Prix auswirken. Der Veranstalter hat große Sorgen vor einem endgültigen Ende.

Formel 1: Perez-Aus könnte Folgen für Mexiko-GP haben

Er musste sein Cockpit bei Red Bull räumen, nachdem er schon seit einigen Jahren nicht mehr zu überzeugen wusste. Sergio Perez wird erstmals seit 2011 nicht mehr in der Formel 1 an den Start gehen. Bei seinem Heimrennen in Mexiko gab es an jedem Wochenende ein volles Haus. Perez ist der Stolz seines Landes und brachte viele Fans zu den Rennen.

Wird sich das jetzt nach seinem Aus ändern? Alejandro Soberon, CEO des Unternehmens CIE, dem Veranstalter des Grand Prix, befürchtet, dass Perez‘ Abwesenheit dazu führen wird, dass kein Vertrag angeboten wird.

Schließlich könnte es so kommen, dass weniger mexikanische Fans zum Grand Prix strömen werden. Welchem Piloten sollten sie sonst zu jubeln? Ihr Held ist schließlich nicht mehr da. Auch die Sponsoren könnten sich nach dem Perez-Aus verabschieden.

„Versuchen jedoch, einen Weg zu finden“

„Als Veranstalter sind wir sehr besorgt über das Fehlen von Sergio Perez in der Formel-1-Startaufstellung“, erklärt Sorberon. „Wir versuchen jedoch, einen Weg zu finden, unseren Vertrag zu verlängern. Wir sind jetzt in der Lage, dem Publikum eine viel bessere Show zu bieten als noch vor fünf Jahren, und wir glauben, dass der Wettbewerb zwischen den Fahrern und den bunten Farben unserer Show ausreichen, um das Interesse der Zuschauer zu wecken.“

Doch es hänge alles vom Marketing ab. „Auch wenn es besser ist, ein Idol des lokalen Publikums zur Verfügung zu haben, sind wir überzeugt, dass die Fans trotzdem einen Helden finden werden, den sie unterstützen können“, hofft der Promoter.

Wird das nicht der Fall sein und die vielen Zuschauerränge teilweise leer bleiben, wird sich die Formel 1 vermutlich überlegen, nicht mehr in Mexiko zu fahren. Ob es tatsächlich zu diesem Horror-Szenario für den Veranstalter kommen wird, zeigt sich dann vom 24. bis zum 26. Oktober 2025.