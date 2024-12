Formel 1: Williams verkündet Mega-Deal – dank Neuzugang Carlos Sainz

Ab 2025 müssen sich die Fans in der Formel 1 wieder einmal umstellen: Es gibt nämlich zahlreiche Fahrerwechsel. Dazu zählt unter anderem Carlos Sainz, dessen Vertrag bei Ferrari nicht verlängert wurde. Der Spanier fährt in der kommenden Saison für Williams.

Und das Traditionsteam der Formel 1 darf sich freuen. Dank Sainz gibt es direkt einen neuen Sponsor für Williams. Erst vor einigen Wochen hatte das Unternehmen sich von Ferrari verabschiedet.

Die Verpflichtung von Carlos Sainz ist für Williams ein großer Gewinn – nicht nur aus sportlicher Sicht. Der Spanier bringt dem Formel-1-Team nämlich einen neuen Sponsor, wie Williams selbst verkündete. Die spanische Bank Santander folgt nämlich Sainz von Ferrari zu Williams.

„Wir freuen uns, eine Partnerschaft mit Williams Racing einzugehen, die es uns ermöglicht, unseren Kunden weiterhin exklusive Erlebnisse zu bieten und Carlos Sainz in seiner neuen Phase zu unterstützen“, sagt Juan Manuel Cendoya, der globale Leiter für Kommunikation, Marketing und Forschung bei Santander.

Und Cendoya weiter: „Williams ist eines der traditionsreichsten Teams mit einer der größten Geschichten in der Formel 1. Dies ergänzt unsere Rolle als offizieller Retail-Banking-Partner der Serie und stärkt unseren Fokus auf unsere wichtigsten Märkte.“

Auch offizieller Partner der F1

Santander wird aber nicht nur auf den Autos von Carlos Sainz und Alexander Albon bei Williams zu sehen sein. Die Bank wird auch offizieller Partner der Formel 1 sein. So wird dann das Logo der spanischen Bank bei mehreren Rennen auf der Streckenwerbung zu sehen sein. Die Hauptmärkte der Bank liegen in den USA, Brasilien, Mexiko, Spanien und Großbritannien.

Schon bei den Abschlusstests der Formel 1 in Abu Dhabi war Santander auf den Williams-Autos zu sehen. James Vowles freut sich über die Zusammenarbeit mit dem neuen Sponsor. „Williams Racing ist stolz darauf, Santander in unsere wachsende Liste von ikonischen und innovativen Partnern für 2025 und darüber hinaus aufzunehmen. Die Zusammenarbeit mit einer globalen Bank, der weltweit zig Millionen Menschen vertrauen, ist ein weiterer bedeutender Schritt in unserer Transformation“, sagte der Teamchef.