Formel 1: Team macht Fahrer-Entscheidung offiziell – Hoffnung von Mick Schumacher (vorerst) dahin

Jetzt ist es offiziell: Logan Sargeant soll 2023 für Williams in der Formel 1 an den Start gehen. Damit steht der zweite Williams-Pilot für die nächste Saison fest, zu hundert Prozent Spruchreif ist der Deal aber noch nicht.

Ob Logan Sargeant 2023 in der Formel 1 an den Start gehen kann, hängt davon ab, wie er in der Formel 2 abschneidet. Dem 21-Jährigen fehlt noch die Superlizenz, der „Führerschein“ für die Formel 1. Mick Schumacher muss seine Hoffnungen also noch nicht ganz begraben.

Formel 1: Sargeant fährt für Williams

In einer Pressekonferenz am Samstagabend (22. Oktober) bestätigte Williams-Teamchef Jost Capito, dass Sargeant in der kommenden Saison mit Sargeant plant. Der Williams-Junior soll befördert werden und im nächsten Jahr neben Alex Albon für den Traditionsrennstall an den Start gehen.

„Wir glauben, dass er bereit ist, Rennen zu fahren“, sagte Capito auf der FIA-Pressekonferenz am Samstag. „Unter der Bedingung, dass er genügend Superlizenzpunkte hat, wird er nächstes Jahr unser zweiter Fahrer sein.“

Formel 1: Logan Sargeant fährt 2023 für Williams. Foto: IMAGO / Eibner

Damit nichts mehr schief geht, wird Sargeant in Mexiko und Abu Dhabi im 1. Freien Training für Williams fahren und den Young Drivers Test nach der Saison absolvieren. So reicht ihm sogar ein achter Gesamtplatz in der Formel 2.

Sargeant muss Superlizenz noch klarmachen

Sargeant steht nach seinem Training am Freitag bei 31 Superlizenz-Punkten. 40 braucht er, um den „Führerschein“ zu erhalten. Durch die Trainings in Mexiko und Abu Dhabi kommen zwei weitere hinzu. Zusätzlich könnte er einen weiteren Punkt erhalten, wenn er das F2-Rennen in Abu Dhabi Strafpunktfrei übersteht.

In der Formel 2 steht er aktuell auf dem dritten Gesamtrang, könnte allerdings noch auf den zehnten Gesamtrang zurückfallen. Die Entscheidung fällt erst am 20. November beim letzten Rennen in Abu Dhabi.

Hoffnungen von Schumacher geplatzt

Sollte Sargeant aus irgendwelchen Gründen die Superlizenz doch nicht erhalten, gilt Mick Schumacher als heißer Kandidat auf das Williams-Cockpit. Er bangt zurzeit um seinen Platz bei Haas, Nico Hülkenberg ist heißer Kandidat auf sein Cockpit.