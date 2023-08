Formel 1: Teamchef macht klare Zukunfts-Ansage – DAS dürfte auch Mick Schumacher interessieren

Klare Kante in der Formel 1! Seit Jahren gehört Williams zu den Teams am hinteren Ende des Feldes. Von einstigen Glanzzeiten ist schon längst nichts mehr übrig. Auch in diesem Jahr läuft es beim britischen Rennstall nur bedingt besser.

Zwar ist man nicht mehr das schlechteste Team, der Anschluss zum Mittelfeld fehlt trotzdem. Das wird sich in diesem Jahr auch nicht mehr ändern. Der Teamchef des Formel-1-Rennstalls macht nun eine klare Ansage – die für manchen Fahrer interessant sein dürfte.

Formel 1: Nachhaltige Sanierung im Vordergrund

Hinter Williams stecken schwierige Zeiten. Jahrelang hatte man mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Kaum einmal konnte man langfristig etwas aufbauen. Das soll sich jetzt ändern. 2020 kaufte die US-Firma Dorilton Capital das Team, zu dieser Saison wurde mit James Vowles ein erfahrener Ex-Mercedes-Mann als Teamchef installiert.

Und dieser macht nun deutlich, dass es ihm nicht darum gehe, kurzfristig Punkte aus den Formel-1-Autos zu quetschen. „Mein Interesse liegt nicht auf diesem Jahr“, sagte er bei „motorsport.com“. „

„Es geht nicht einmal um das nächste Jahr. Mein Interesse gilt der Schaffung von Strukturen und Systemen für 2025, 2026 und darüber hinaus“, verrät Vowles seine ambitionierten Pläne. Nachhaltiges Arbeiten steht über allem – um in drei Jahren mit den neuen Motoren-Reglement vielleicht wieder vorne angreifen zu können.

Natürlich sei die Formel 1 darauf ausgelegt, sich im Hier und Jetzt zu verbessern. Das zeigen die zahlreichen Updates, welche die Teams während einer Saison an den Start bringen. „Aber wenn man auch nur ein kleines Stückchen von dem opfert, was in der Zukunft liegt, macht man das Falsche“, mahnt Vowles.

Und genau hier habe Williams jahrelang Probleme gehabt. Denn ohne finanzielle Sicherheit ging es in erster Linie ums Überleben. Die Zukunft musste später – oder gar nicht geplant werden.

Formel 1: Spannendes Projekt für Schumacher?

Und so hofft man, in einigen Jahren den Turnaround zu vollbringen. Die Ambitionen machen Williams zu einem interessanten Team für Fahrer. Auch und allen voran für Mick Schumacher, der nach zwei Jahren Haas richtig durchstarten will. Ein ambitionierter Fahrer und ein ambitioniertes Team – das könnte klappen. Zumal Gerüchte um Schumacher zu Williams nicht neu sind (hier mehr erfahren).