Formel 1: Nächste Entscheidung gefallen – Fahrer verkündet es selbst

Franco Colapinto zählte in der vergangenen Formel-1-Saison zu den großen Überraschungen. Der Argentinier ersetzte Logan Sargeant bei Williams in den letzten neun Rennen und konnte dabei überzeugen. Einen Sitz für 2025 hat er dennoch nicht ergattert.

Die Hoffnung auf eine Zukunft in der Formel 1 hat Franco Colapinto deshalb aber längst nicht aufgegeben. Doch nun ist erst einmal eine Entscheidung über seine kurzfristige Zukunft gefallen. Er bleibt in der Formel 1 – zumindest in einer Ersatzrolle.

Formel 1: Colapinto wird Williams-Reservefahrer

Schon bevor Colapinto alle mit seinen Auftritten in den Bann zog, hatte Williams seine Fahrerpaarung für 2025 bereits ausgewählt. Neben Stammpilot Alex Albon kommt Ferrari-Star Carlos Sainz zum Team. Die Türe für Colapinto war also von vornherein zu.

Bis zum Schluss hoffte er dann noch auf einen Platz bei Red Bull, doch diese entschieden sich schließlich für ihre eigenen Akademie-Fahrer. „Mit Red Bull Racing gab es nach meinen ersten Rennen Gespräche, aber sie haben eine sehr starke Fahrer-Akademie, sie müssen zeigen, dass sie funktionieren, dass sie Kandidaten haben, um in eines der vier Autos zu kommen, und wenn man einen Preis für einen Fahrer festlegt, wie es Williams mit mir getan hat, beginnen die Verhandlungen einen anderen Weg einzuschlagen“, erklärte Colapinto gegenüber „La Nacion“.

Für 2025 stehen seine Pläne damit fest. „Ich denke, dass ich 2025 ein Williams-Reservefahrer sein werde“, verriet der Argentinier. Offiziell hat der Rennstall dies zwar noch nicht bestätigt, es scheint aber nur Formsache zu sein.

„Vielleicht wird mitten in der Saison ein Platz frei“

Das große Ziel bleibt allerdings ein festes Cockpit. Colapinto lauert auf seine Chance. „Man muss abwarten und immer vorbereitet sein, denn ich hatte keinen Sitz für 2025 und bin schließlich 2024 in der F1 gefahren. Es gibt viele Dynamiken, es gibt Situationen, die entstehen und Dinge geschehen lassen, wie meine neun Rennen in diesem Jahr“, so Colapinto.

Er schielt dabei auch auf einen Platz bei Alpine, wo Rookie Jack Doohan nicht wirklich sicher im Cockpit sitzen soll. „Bei Alpine haben sie die Fahrer unter Vertrag. Deshalb sage ich, dass meine Situation die eines Reservefahrers bei Williams ist… Vielleicht wird mitten in der Saison ein Platz frei, wie in diesem Jahr“, betonte Colapinto.