Formel 1: Rennstall macht es offiziell! ER steigt ins Auto

Hoffentlich wird es hier spannender! Nach einem mehr als nur langweiligen Monaco-GP ist die Formel 1 an diesem Wochenende in Barcelona zu Gast. Der Große Preis von Spanien steht an.

Und dabei wird bei einem Formel-1-Team ein neues Gesicht zu sehen sein. Williams verkündet nämlich, dass Alex Albon das erste freie Training in Barcelona nicht fahren wird. Stattdessen wird er von einem anderen Piloten ersetzt.

Formel 1: Williams verkündet Fahrertausch

Die Williams-Fans können aber aufatmen: Es ist kein Ausfall des britisch-thailändischen Stars für das Formel-1-Wochenende. Albon muss im ersten freien Training deshalb passen, weil jedes Team in mindestens vier freien Trainings Nachwuchspiloten einsetzen muss. In Barcelona trifft es nun Albon.

Für ihn wird Victor Martins sein Debüt feiern, das hat das Team mitgeteilt. „Ich bin super glücklich, dass ich das erste Mal in Barcelona das Steuer des FW47 übernehmen darf! Es wird eine unglaubliche Erfahrung sein, für das Team zu fahren“, freut sich der 23-Jährige.

Und Martins weiter: „Ich arbeite hart, um mich so gut wie möglich vorzubereiten, um meine Zeit im Auto zu maximieren und es zu einer wertvollen Session für mich und das Team zu machen. Ich bin allen bei Atlassian Williams Racing sehr dankbar, dass sie mir diese Gelegenheit geben, und ich freue mich darauf, jede Sekunde davon zu genießen!“

„Sind stolz darauf“

Auch Williams-Sportdirektor Sven Smeets meldet sich zu Wort: „Wir sind stolz darauf, dass Victor an seiner ersten Formel-1-Session mit Atlassian Williams Racing in Barcelona teilnehmen wird. Er zeigt weiterhin, dass er ein talentierter Fahrer ist, und diese Session ist ein wichtiger Schritt nach vorne in seiner Karriere als Teil der Akademie. Seine Teilnahme an unserem TPC-Programm und die Simulatorarbeit in Grove haben ihn gut vorbereitet, und wir freuen uns darauf, ihn dieses Wochenende in der Garage zu sehen.“ Derzeit fährt Martins in der aktuellen Formel 2, geht dort für ART GP an den Start.

Da die meisten Piloten die Strecke in Barcelona aufgrund der Wintertests bestens kennen, ist es kein Problem, wenn ein Training mal ausfällt. Es ist sogar davon auszugehen, dass noch weitere Teams folgen werden, die an diesem Wochenende ihre Nachwuchspiloten fahren lassen werden.