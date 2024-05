Formel 1: Spektakuläre Rückkehr? Teamchef bestätigt Verhandlungen

Von 1991 bis 1997 arbeitete Adrian Newey in der Formel 1 für Williams, entwarf in dieser Zeit vier Weltmeister-Autos. Über McLaren führte sein Weg schließlich zu Red Bull. Dort macht er nun nach 19 Jahren Schluss.

Newey will erst einmal eine Auszeit einlegen, bevor er in die Formel 1 zurückkehrt. Sein Ex-Rennstall Williams meldet jetzt aber sicherheitshalber schon mal sein Interesse an. Teamchef James Vowles bestätigt sogar Verhandlungen.

Formel 1: Newey zurück zu Williams?

Für Williams, die seit einigen Jahren in der Formel 1 in der Versenkungen verschwunden sind, wäre eine Verpflichtung von Adrian Newey ein großer Erfolg. Der Design-Guru hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass er beim Auto-Design den großen Unterschied ausmachen kann. Kein Wunder also, dass sich Williams um eine Rückkehr bemüht.

+++ Formel 1: Verstappen-Zukunft geklärt? Plötzlich wird der Red-Bull-Pilot schwammig +++

„Ich kenne Adrian schon eine Zeit lang, und ich habe am Freitag mit ihm gesprochen. Ich bin mir sicher, dass wir bald wieder reden werden, schon in Kürze“, sagte Vowles jetzt im Gespräch mit „motorsport.com“.

„Er ist eine Ikone unseres Sports. Da gibt es gar keine Zweifel. Jedes Team, wo er seit Williams war, war fähig, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und das ist kein Zufall, das ist einfach der Effekt, den er in diesem Sport hat“, betonte Vowles und stellte klar: „Es wäre ein Versäumnis meinerseits, nicht mit ihm zu sprechen. So einfach ist das.“

Das könnte dich auch interessieren:

Vowles bestätigt Verhandlungen

Williams habe viel Arbeit vor sich, daran würde auch Newey nichts ändern. Allerdings könnte er dabei helfen – und daran arbeitet Vowles aktuell. Er bestätigte sogar Verhandlungen: „Ich denke, wir müssen vernünftig damit umgehen: Unsere Gespräche mit ihm waren sehr oberflächlich. Aber dennoch, sind wir in Verhandlungen? Ja. In sehr oberflächlichen Verhandlungen.“

Die Konkurrenz ist allerdings riesig. Ferrari will das Technik-Genie unbedingt verpflichten und auch Mercedes und Aston Martin gelten als mögliche Anlaufstellen für Newey.