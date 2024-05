Formel 1: Wechsel-Hammer um Carlos Sainz – Star plaudert es selbst aus

Die Silly Season ist in der Formel 1 schon in vollem Gange. Mit dem Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari wurde ein Domino-Effekt ausgelöst. Die spannendste Frage: Was wird aus Carlos Sainz?

Bei Ferrari kann er nicht bleiben. Gleichzeitig glänzt er im roten Flitzer so sehr, dass jedes Team nun hinter ihm her ist. Nun plaudert Sainz über seine Zukunfts-Optionen in der Formel 1. Dabei lässt er nicht nur durchblicken, welche Teams ihn verpflichten wollen – sondern auch, wann die Entscheidung fallen soll.

Formel 1: Sainz plaudert Wechsel-Optionen aus

Selbst Haas bekam in den letzten Wochen einen Anruf von Carlos Sainz. „Ich habe mit allen Teams gesprochen. Und wenn ich sage alle, dann meine ich auch alle“, verrät der Spanier gegenüber ESPN. Für die wohl wichtigste Entscheidung seiner Karriere will er nichts dem Zufall überlassen. Zu Haas wechseln wird er aber wohl eher nicht. Er stellt klar: „Meine oberste Priorität ist: Ich will gewinnen.“

Rennställe, mit denen er Rennen und Meisterschaften gewinnen könnte, gibt es nicht viele. Sainz aber verrät: Genau diese Teams sind hinter ihm her. „Alle guten Optionen sind noch offen. Gut in Hinsicht auf die Möglichkeit, vorne mitzufahren und Rennen zu gewinnen“, verrät er.

„Je früher, desto besser“

Damit ist klar, um wen es geht. Bei Ferrari geht es nicht weiter, McLaren hat seine Cockpits bereits über die Saison hinaus vergeben. Die Top-Teams, die Sainz meint, können also nur Red Bull und Mercedes sein. Damit bestätigt er indirekt die heißen Gerüchte, die derzeit um seine Zukunft brodeln. In denen taucht auch der Name Audi immer wieder auf. Für kurzfristige Erfolge wäre das aber wohl nicht die richtige Adresse.

Red Bull oder Mercedes: Mit wem wird sich Carlos Sainz einig? „Angesichts der Marktsituation kann es sein, dass die Entscheidung etwas Zeit erfordert“, sagt der Star der Formel 1. Gleichzeitig drückt er aber auf die Tube. „Auch wenn es meine Leistungen dieses Jahr nicht beeinträchtigt. Trotzdem ist es besser, wenn man das aus dem Kopf streichen kann. Je früher, desto besser.“

Allzu lange wird es also nicht mehr dauern, bis klar ist, für welches Team Carlos Sainz ab 2025 in der Formel 1 fährt. Und auch über die Optionen herrscht angesichts seiner offenen Worte nun Klarheit.