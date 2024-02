Formel 1: Bahnt sich der erste Wechsel-Hammer schon an?

Die Saison in der Formel 1 hat noch gar nicht angefangen, da wird schon über das erste Cockpit spekuliert. 2024 laufen einige Verträge aus – unter anderem von Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Noch lässt eine Vertragsverlängerung auf sich warten.

Carlos Sainz will zeitnah eine Entscheidung, doch noch stockt der Poker – und das heizt die Gerüchteküche in der Formel 1 natürlich mächtig an. Schon jetzt wird über einen möglichen Nachfolger spekuliert.

Formel 1: Sainz-Verlängerung lässt auf sich Warten

„Mein Ziel ist es, bis zum Saisonstart Gewissheit darüber zu haben, wo ich 2025 sein werde“, ließ Sainz kurz vor Weihnachten verlauten. In rund einem Monat geht es los, noch gibt es aber keine Vollzugsmeldung. Anders ist die Situation bei Teamkollege Leclerc, der schon einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Das setzt auch Sainz und Ferrari nun unter Druck.

Ob Sainz wirklich verlängert, steht noch nicht fest. Sainz kann nach einem starken Jahr Ansprüche stellen, sieht sich selbst auf einem Niveau mit Leclerc. Weil Leclercs Vertragsverlängerung nun zuerst verkündet wurde, wird darüber spekuliert, dass es zwischen Sainz und Ferrari noch hakt.

Holt Ferrari jetzt Albon?

Laut „motorsport.com“ soll die Scuderia sogar schon über einen möglichen Ersatz nachdenken. Alex Albon wird als möglicher Kandidat für die Nachfolge von Sainz ins Gespräch gebracht. Der Williams-Pilot überzeugt seit seiner Rückkehr in die Formel 1, gilt als heißes Eisen für einen Platz bei einem Spitzenteam.

Albons Vertrag läuft 2024 aus, 2025 ist er noch ohne Cockpit. Eine Entscheidung ist auf eigenen Wunsch noch nicht gefallen. Albon will den Markt beobachten, sich Zeit lassen: „Ich denke, ich habe das Vertrauen in mich selbst, mir alles offenzuhalten. Ich möchte mir die Chance geben, um Siege und Podestplätze zu kämpfen. Und es kommt darauf an, ob wir dieses Team [Williams] zu diesem Zeitpunkt und in dieser Zeit dazu bringen können, genau so ein Team zu sein.“

Der 27-Jährige wäre also verfügbar, könnte sich einen Wechsel zu Ferrari sicherlich vorstellen. Aber es hängt natürlich alles davon ab, wie die Entscheidung von Sainz und Ferrari ausfällt.