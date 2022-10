Formel 1: Vettel-Comeback? „Das würde ich ernsthaft erwägen“

Seine Karriere in der Formel 1 ist noch gar nicht vorbei, da gibt es bereits Comeback-Spekulationen. Wie lange hält es Sebastian Vettel in der Renn-Rente aus? Diese Frage stellen sich viele seiner Fans.

Manch ein Superstar kehrte nach seinem eigentlichen Karriereende wieder zurück – man erinnere sich nur an Michael Schumacher. Jetzt befeuert Vettel die Formel 1-Gerüchte um seine Person höchstpersönlich.

Formel 1: Vettel freut sich auf ein besonderes Rennen

Noch fünf Rennen verbleiben, dann verschwindet der Heppenheimer aus der Königsklasse. Zum Abschluss seiner großen Karriere stehen besonders emotionale Rennen auf dem Programm. Vergangenes Wochenende kehrte der „Löwe von Singapur“ ein letztes Mal auf den Straßen-Kurs zurück. Hier ist er mit fünf Siegen bis heute Rekord-Sieger.

Formel 1: Das Wochenende in Suzuka

Freitag, 7. Oktober:

5 Uhr: 1. Freies Training

8 Uhr: 2. Freies Training

5 Uhr: 1. Freies Training 8 Uhr: 2. Freies Training Samstag, 8. Oktober:

5 Uhr: 3. Freies Training

8 Uhr: Qualifying

5 Uhr: 3. Freies Training 8 Uhr: Qualifying Sonntag: 9. Oktober:

7 Uhr: Rennen

Und auch am Sonntag wird es emotional. Der prestigeträchtige Japan-GP auf dem Kurs in Suzuka ist die erklärte Lieblingsstrecke des Deutschen. Hier konnte er über die Jahre vier Siege feiern und 2011 tütete er an gleicher Stelle sogar den zweiten WM-Titel ein.

Kehrt Vettel für ein Rennen in Suzuka zurück?

Suzuka – für dieses Rennen würde Vettel ins Grübeln kommen und vielleicht sogar in die Formel 1 zurückkehren. „Wenn jemand einen Fahrer für ein Rennen unter Vertrag nehmen will. Die Jungs wären sicher nicht froh, wenn sie Platz machen müssten, aber das würde ich ernsthaft erwägen“, erklärte er bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Vettel spricht über Comeback-Pläne. Foto: IMAGO / Action Plus

Er habe die Strecke immer geliebt, erklärt er zudem seine Faszination. Wie es zu einem Kurz-Comeback in der Formel 1 kommen könnte? „Vielleicht fühlt sich einer der Jungs hier in der Zukunft mal ein bisschen krank, dann würde es mir nichts ausmachen, für ein Rennen zurück ins Auto zu springen“, so Vettel. Für 2023 ist Suzuka bereits bestätigt.

Formel 1: Vettel trauert gemeinsam mit den Fans

Dennoch muss man davon ausgehen, dass das anstehende Wochenende Vettels letztes für die F1 in Japan sein wird. „[Die Fans] sind wahrscheinlich genauso traurig wie ich, dass es mein letztes Rennen hier ist. Aber zum Glück haben wir das Rennen ja noch“, meint er.

Nachrichten aus der Formel 1:

FIA lässt Verstappen warten – verliert er jetzt seinen WM-Titel?

Hammer bei Haas! Schumacher-Boss bestätigt Interesse an IHM

Paukenschlag! Aus wohl endgültig besiegelt

Wenn nicht in der Formel 1 könnte Vettel allerdings als Starter einer japanischen Rennserie nach Suzuka zurückkehren. „Im Moment habe ich keine Pläne. Aber es gibt in Japan spannende Rennen. Wer weiß, was die Zukunft bringt.“