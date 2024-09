Formel 1: Spektakuläre Vettel-Rückkehr? Weggefährte packt aus – „Hat mich angerufen“

Er hat seine Formel-1-Karriere vor zwei Jahren beendet, bestimmt aber weiterhin oft die Schlagzeilen: Sebastian Vettel. Die Spekulationen um eine Rückkehr des vierfachen Weltmeisters halten an. Kommt es wirklich zu einem Comeback-Hammer?

Teamchefs, Piloten oder auch Weggefährte haben sich immer wieder zum ehemaligen Formel-1-Piloten geäußert. Nun schaltet sich auch Star-Designer Adrian Newey ein, der alle Titel gemeinsam mit Vettel feierte. Seine Aussagen lassen aufhorchen.

Formel 1: Spektakuläre Vettel-Rückkehr?

In der Vergangenheit haben es schon so einige Formel-1-Fahrer bereits getan: Sie beendeten ihre Karriere, kehrten aber dann doch später zurück. Kann auch Sebastian Vettel nicht ohne die Motorsport-Königsklasse? Berichte, Gerüchte und etliche Spekulationen gab es um den Heppenheimer. Red Bull, Mercedes oder Audi wurden immer wieder mit Vettel in Verbindung gebracht.

Vor allem die Spur zu Audi wurde immer heißer, weil dort noch ein Pilot neben Nico Hülkenberg für 2025 gesucht wird. Einer, der Vettel bestens kennt, ist Mattia Binotto, der jetzt CEO bei Sauber/Audi ist. „Ich liebe Sebastian. Ich kenne ihn bestens aus der Vergangenheit und weiß die Arbeit mit ihm zu schätzen. Natürlich weiß ich, wie stark er als Mensch und als Fahrer ist“, so der Italiener.

Nico Rosberg sagte bei Sky: „Wenn sich eine solche Chance für Audi ergäbe, dann würde ich sofort zugreifen. Man müsste nur sicherstellen, dass Sebastian zuvor genug Testkilometer erhält.“

Newey packt über Telefonat aus

Einer seiner langjährigen Weggefährten ist Adrian Newey. Bei Red Bull feierte Vettel vier Weltmeistertitel mit dem Briten, der ab Mitte 2025 für Aston Martin arbeitet. Natürlich wird auch er auf ein mögliches Formel-1-Comeback des Deutschen angesprochen.

„Sebastian hat mich vor Kurzem angerufen. Er reist derzeit mit dem Motorhome durch Norwegen. Ein Comeback sehe ich nicht. Er genießt sein Leben, hat Racing hinter sich gelassen und macht jetzt andere Dinge. Gut für ihn“, sagt Newey im Podcast „High Performance“.

Die Vettel-Fans haben die Hoffnung allerdings noch nicht aufgegeben und träumen weiter davon, dass der Publikumsliebling bald wieder in einem Auto fahren wird.