Formel 1: Hammer in Japan? Verstappen und Co. schöpfen plötzlich Hoffnung

Die neue Formel-1-Saison ist frisch gestartet und schon kann man in etwa erkennen, wer die Favoriten auf beide Titel sind: McLaren um die beiden Piloten Lando Norris und Oscar Piastri.

Auch im ersten Formel-1-Rennen sah es so aus, als würde das Team einen souveränen Doppelsieg einfahren, ehe der Regen das verhinderte. Nun schöpfen Max Verstappen und Co. Hoffnung für das Wochenende in Japan.

Formel 1: In Suzuka steht Chaos bevor!

Mittlerweile schauen alle Formel-1-Fans vor jedem Wochenende auf das Wetter! Wird es so chaotisch wie beim ersten Rennen in Australien? Der Regen bestimmte die Grand-Prix-Tage in Melbourne. Beim Rennsonntag regnete es dann während des Rennens und sorgte kurz vor dem Ende für viel Action und einige Ausfälle. Vor allem McLaren litt darunter, da Oscar Piastri im Heimrennen von Position zwei auf neun zurückgefallen war.

Auch interessant: Formel 1: Mega-Wirbel um Verstappen – „Wird ein Angebot erhalten“

Besser lief es für das Traditionsteam dann eine Woche später in China, als es trocken blieb. Für die Fans und die anderen Teams war es dagegen bitter, da McLaren mit diesem Auto zu schnell unterwegs ist. Ein weiteres Regenwochenende könnte alles wieder spannender machen.

Und so sieht es in Suzuka tatsächlich aus. Die japanischen Meteorologen sagen nämlich voraus: am Freitag noch viel Sonne mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Am Quali-Tag ist es sehr bedeckt. Es werden kleine Regenschauer erwartet.

Regen-Rennen in Japan?

Fast 70 Prozent Niederschlags-Wahrscheinlichkeit gibt es für den Sonntag! In Suzuka könnte es also richtig regnen, wenn die Formel-1-Stars auf der Rennstrecke unterwegs sind. Das werden vor allem Regen-Liebhaber wie Max Verstappen oder Lewis Hamilton gerne hören. Norris oder Piastri werden sich da vermutlich nicht so sehr drüber freuen.

Mehr Nachrichten für dich:

Allerdings gibt es für den Freitag Sorgen, wenn es in den Trainingseinheiten regnen sollte. Denn auf trockener Strecke haben die Teams bessere Chancen, mehr über das Auto zu erfahren. Im Regen wird es deutlich problematischer.