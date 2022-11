Formel 1: Vettel-Fans wollen es immer noch nicht wahr haben – „Bin nicht bereit“

Am Sonntag werden in der Formel 1 Tränen kullern. In Abu Dhabi wird Sebastian Vettel sein letztes Rennen fahren. Nach 16 Jahren zieht der viermalige Weltmeister endgültig den Schlussstrich. Seine Fans blicken dem Moment seit Monaten traurig entgegen.

Bereits einige Tage vor dem letzten Rennen kommen die Emotionen hoch. Sein Aston-Martin-Team bereitet einen gebührenden Abschluss für ihn vor. Ob Vettel auch sportlich in der Formel 1 zum Abschluss glänzen?

Formel 1: Schluss nach 299 Rennen

Ganz knapp wird Vettel die Marke von 300 GP-Starts verpassen. Das Rennen in Abu Dhabi wird Nummer 299. Bei dieser Zahl wird es bleiben. Schon vor Monaten hatte der Heppenheimer seinen Abschied aus der Königsklasse angekündigt.

Über die letzten Jahre hat er ein anderes Bewusstsein entwickelt, seine Prioritäten verschoben. Statt Rennsport will er in Zukunft Zeit mit Frau und Kindern verbringen – verständlich. Für die Fans wird er unvergessen bleiben. Mit vier Titeln in Folge prägte er von 2010 bis 2013 eine Ära.

Aston Martin bereitet Fans vor

Danach lief es bei Ferrari und Aston Martin weniger erfolgreich. Dennoch will sein jetziges Team ihm einen gebührenden Abschluss bereiten. „Einer der Größten der Formel 1“, schreibt der britische Rennstall auf Instagram zu einem Vettel-Bild. „Bereitet euch vor, es wird emotional.“

Wenn auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi am Sonntag das Feuerwerk knallt, werden sicherlich viele auf den Mann mit der Nummer 5 blicken. Die Kommentare unter dem Beitrag machen deutlich, wie traurig die Vettel-Fans schon jetzt sind.

Formel 1: Fan macht irren Vorschlag

„Ich bin nicht bereit dafür“, kommentiert einer mit traurigen Smileys. „Lasst das, es wird eine harte Woche“, schreibt ein anderer Anhänger. „Wir brauchen eine Spezial-Lackierung für Sebs letztes Rennen“, fordert ein Dritter.

Weitere Nachrichten für dich:

Und dann gibt es noch einen kuriosen Vorschlag, der zeigt, wie beliebt Vettel ist: „Die Formel 1 sollte in Sebs Ehren die ‚5‘ nicht mehr vergeben.“ Diese Ehre wird vor allem Sportlegenden in Amerika zuteil.