Formel 1: Verstappen muss höllisch aufpassen – es droht eine Sperre

In der vergangenen Saison passierte es zum ersten Mal in der Formel 1: Ein Fahrer wurde aufgrund einer zu hohen Anzahl an Strafpunkten gesperrt. Haas-Pilot Kevin Magnussen musste beim Großen Preis von Aserbaidschan zuschauen.

Für Max Verstappen sollte dies ein mahnendes Beispiel sein, denn der amtierende Formel-1-Weltmeister ist aktuell Spitzenreiter bei den Strafpunkten. In der ersten Saisonhälfte muss er höllisch aufpassen, sonst wird er der nächste Fahrer sein, der gesperrt wird.

Formel 1: Verstappen droht Rennsperre

Als erster Fahrer seit der Einführung der Strafpunkte-Regel hat Kevin Magnussen in der vergangenen Saison die traurige 12-Punkte-Grenze erreicht. Für eine Kollision in Monza kassierte er zwei weitere Punkte und machte damit die Zwölf voll.

Damit musste Magnussen beim Großen Preis von Aserbaidschan zuschauen, durfte für ein Rennen nicht an den Start gehen. Er wurde dort von Oliver Bearman ersetzt, der in der kommenden Saison seinen Platz bei Haas übernimmt.

Magnussen ist in der nächsten Saison nicht mehr dabei. Dafür könnte es für Max Verstappen eng werden. Der Weltmeister steht schon bei acht Strafpunkten – und allzu schnell wird er diese auch nicht los. Erst am 30. Juni 2025 verfallen zwei seiner acht Strafpunkte.

Verstappen darf sich in der ersten Saisonhälfte kaum was erlauben

Für Verstappen heißt das, dass er sich in den ersten zehn Rennen nicht wirklich etwas erlauben darf. Vier Strafpunkte sind schnell gesammelt – und eine Rennsperre könnte dramatische Auswirkungen auf die gesamte Saison und den Titelkampf haben.

Neben Verstappen steht Alonso ganz oben in der unrühmlichen Rangliste. Der Spanier steht ebenfalls bei acht Strafpunkten. Ihm werden davon allerdings schon am 24. März 2025 drei Zähler wieder gestrichen.