Formel 1: Verstappen-Absturz! Jetzt wackelt sogar die Wechsel-Chance

Es hatte sich angedeutet und ist auch schon früh eingetreten: Max Verstappen wird es in diesem Formel-1-Jahr sehr schwer haben, seinen fünften WM-Titel in Folge zu holen. Es steht sogar in den Sternen, ob er überhaupt im Titelkampf eingreifen kann. Sein Auto ist nämlich noch lange nicht so schnell, wie das der Konkurrenz.

Deshalb gibt es seit Wochen und Monaten schon heftige Spekulationen über einen möglichen Abgang des Formel-1-Weltmeisters. Zieht es ihn ausgerechnet zu Mercedes? Jetzt hat sich Teamchef Toto Wolff deutlich zu den Gerüchten um Verstappen geäußert.

Formel 1: Große Red-Bull-Sorgen!

Schon in der vergangenen Saison ahnten die Verantwortlichen von Red Bull, dass es im kommenden Formel-1-Jahr eine große Herausforderung wird, weiter Siege einfahren zu können. Nach zwei Rennen hat sich das bestätigt. Der Leidtragende: Max Verstappen. Der Niederländer ist McLaren deutlich unterlegen.

Auch interessant: Formel 1: Marko sorgt für Fassungslosigkeit – „So ein Schwachsinn“

Aber auch andere Konkurrenten sind teilweise schneller. So unter anderem Mercedes mit George Russell oder die beiden Ferraris – wenn sie denn nicht disqualifiziert werden, wie es nun in China der Fall war (hier mehr dazu).

Wird sich Verstappen das die kommenden Jahre bei Red Bull noch antun? Seit einer Ewigkeit wird über seinen Abgang spekuliert. Der Red-Bull-Star wird dabei immer wieder mit Mercedes in Verbindung gebracht.

Verstappen-Wechsel zu Mercedes? Wolff spricht Klartext

Mercedes-Boss Toto Wolff hat sich nach dem China-GP zu Wort gemeldet. Zu einem möglichen Verstappen-Wechsel sagt er bei „Sky“, dass es keinen Austausch gab. „Die Silly-Season beginnt früh und wir stehen zu unseren Fahrern. Das ist die Entscheidung, die wir getroffen haben mit Kimi (Antonelli, Anm. d. Red.) und George (Russell, Anm. d. Red.) und sie liefern sensationell ab. Unverändert“, so der Formel-1-Teamchef deutlich.

Tatsächlich zeigt Antonelli in seiner Rookie-Saison schon nach zwei Rennen starke Leistungen. Russell stand sogar in den beiden Grands Prix je auf dem Podium. Warum also einen der beiden Fahrer austauschen?

Mehr Nachrichten für dich:

Somit gibt es für Verstappen kein Formel-1-Team mehr, das infrage kommt. McLaren ist mit den beiden Piloten zufrieden, Ferrari ebenso. Mercedes denkt (noch) nicht an einen Fahrertausch. Doch die Saison ist lang und es kann viel passieren.