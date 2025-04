Formel 1: Freudige Enthüllung um Verstappen! Jetzt darf es jeder wissen

In der Formel 1 dreht sich gerade wieder alles um Max Verstappen. Der Red-Bull-Star konnte in Japan den ersten Saisonsieg einfahren. Zudem wird auch viel über seine Zukunft spekuliert.

Dann ist da noch eine andere Sache, die den Formel-1-Star beschäftigt. Er und seine Freundin Kelly Piquet erwarten nämlich ein Kind. Kurz vor der Geburt gibt es jetzt eine freudige Enthüllung für das baldige Elternpaar.

Formel 1: Im Hause Verstappen wird Nachwuchs erwartet

Nicht nur in der Formel 1 sorgt Max Verstappen für Schlagzeilen, sondern auch in seinem Privatleben gibt es immer wieder Nachrichten um den vierfachen Weltmeister. In den kommenden Wochen erwarten er und seine Model-Freundin Kelly Piquet nämlich Nachwuchs.

Wann das der Fall wird, ist noch unklar. Sicher ist jedoch, dass Verstappen für die Geburt des Kindes womöglich ein Rennen aussetzen könnte, falls es an einem Wochenende zur Welt kommen sollte. Auch hier gibt es seit Wochen viele Spekulationen, an welchem Grand Prix das sein wird.

Das wird Verstappen womöglich aber wenig interessieren. Viel mehr wird der Red-Bull-Star es wohl kaum abwarten können, endlich sein erstes Kind in den Armen halten zu können. Die große Frage, die sich jeder stellt: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Kelly Piquet hat es jetzt in ihren sozialen Medien enthüllt.

Es wird ein Mädchen!

Die Brasilianerin hat es nämlich auf subtiler Art und Weise getan. In einem Instagram-Beitrag hat die Freundin des Formel-1-Superstars verschiedene Fotos von ihrer Babyparty gefeiert. Auf einem Boot vor der Küste Monacos fand das Event statt. Auf einem der Fotos stand in einem Tagebuch, dass es sich um ein Mädchen handeln wird.

Während Verstappen zum ersten Mal Papa wird, wird es für Kelly Piquet das zweite Kind sein. Mit Penelope hat sie bereits eine Tochter vom ehemaligen Formel-1-Fahrer Daniil Kvyat. Verstappen selbst hat sich bislang noch nicht zum Geschlecht geäußert. Die Vorfreude ist bei ihm jedenfalls riesengroß.