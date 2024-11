Formel 1: Irre-Verstappen Aussagen – „Hoffentlich bin ich krank“

Max Verstappen darf sich wohl ein weiteres Mal freuen: Der Red-Bull-Pilot steuert auf seinen vierten Weltmeistertitel in Folge zu – auch wenn er in dieser Formel-1-Saison mit deutlich mehr Gegenwind zu kämpfen hatte, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.

Auch deswegen dürften alle Fans in der nächsten Saison auf ein erneut spannendes Rennen an der Spitze des Grids hoffen. Doch nun tritt ausgerechnet Verstappen selbst auf die Euphorie-Bremse – diese Worte werden die Formel-1-Verantwortlichen nicht gerne hören!

Formel 1: Verstappen hat keine Lust auf F1-Jubiläumsfeier

Die Formel 1 feiert im kommenden Jahr ihr 75. Bestehen. Und das will F1-Chef Stefano Domenicali so richtig feiern, wie er jüngst ankündigte. So ist vor Beginn der kommenden Saison ein großes Event in London geplant, bei dem alle Boliden und Fahrer vorgestellt werden sollen: „Zum ersten Mal werden wir unsere Fans und 20 Superstars zusammenbringen, um den Start in die neue Saison und unser 75-jähriges Bestehen zu feiern“, so Domenicali.

Doch dieser Plan des F1-Bosses könnte jäh durchkreuzt werden – und das ausgerechnet von seinem Superstar Max Verstappen. In einem seiner regelmäßig stattfindenden Gaming-Livestreams sagte der Niederländer angesprochen auf das Vorhaben Domenicalis nämlich: „Was ist F1 75? Worüber redet ihr? Ich schaue keine F1. Hoffentlich bin ich in dieser Woche krank“. Vorfreude klingt anders.

Wer wird an Verstappens Seite fahren?

Während Verstappen der F1-Jubiläumsfeier also eher wenig euphorisch entgegenblickt, dürfte den Red-Bull-Piloten derzeit vielmehr die Frage beschäftigen, wer dort an seiner Seite stehen wird. Denn derzeit ist noch völlig offen, wer für das kommende Jahr den Zuschlag für das zweite Cockpit bei Red Bull erhalten wird.

Sergio Perez, Verstappens Noch-Teamkollege, hat zwar noch einen Vertrag bis 2026, wird sich angesichts seiner jüngsten Leistungen aber wohl kaum im Auto halten können. Yuki Tsunoda, Liam Lawson und Franco Colapinto gelten derzeit als heißeste Nachfolgekandidaten. Bis zu einer finalen Entscheidung könnte es allerdings noch etwas dauern.