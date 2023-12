Formel 1: Böse Aussichten für die Fans – droht das nächste Desaster?

Die TV-Quoten der Formel 1 in Deutschland und Österreich sind rapide eingebrochen, viele Fans schalteten am Rennsonntag häufig gar nicht erst ein. Ist die Formel 1 etwa zu langweilig geworden?

Ein großer Grund für das mangelnde Interesse an der Formel 1 könnte der aus sportlicher Sicht wenig spannende Saisonverlauf gewesen sein. Max Verstappen und Red Bull haben die Formel 1 nach Belieben dominiert. Nun stellt sich natürlich die Frage: Bleibt das 2024 so?

Formel 1: Auch 2024 pure Verstappe-Dominanz?

Bei 19 von 22 Rennen stand Max Verstappen ganz oben auf dem Treppchen, zwei Mal siegte sein Teamkollege Sergio Perez und nur ein einziges Mal ging der Sieg an Ferrari – in der Saison 2023 überstrahlte Max Verstappen alles. Schon nach dem Sprint in Katar krönte er sich vorzeitig zum Weltmeister.

Spannung in der Formel 1? Fehlanzeige. Wer am Rennsonntag einschaltete, der musste schon auf einen Ausfall von Verstappen hoffen, um einen spannenden Kampf um den Sieg zu sehen. Ferrari, Mercedes und Co. fuhren nur hinterher, konnten der Red-Bull-Rakete nicht ansatzweise das Wasser reichen.

Große Hoffnung, dass sich die Situation 2024 ändert, besteht nicht. Vieles hängt davon ab, wie schnell und gut die Konkurrenz ihre Autos im Winter weiterentwickelt. Allerdings steht auch bei Red Bull die Fabrik nicht still. Durch den frühzeitigen Gewinn des WM-Titels konnte man bei Red Bull schon früh mit der Weiterentwicklung für 2024 starten.

McLaren und Aston Martin machen es vor – großer Sprung möglich

Allerdings hat zumindest McLaren gezeigt, dass man Zeit gutmachen kann. Zu Saisonbeginn waren die papayaorangenen Flitzer noch abgeschlagen, im Laufe der Saison fuhren sie dann plötzlich um Podiumsplätze mit. Es ist also durchaus machbar, den Rückstand zu verkürzen und sogar aufzuholen. Und auch Aston Martin ist ein gutes Beispiel: Von 2022 zu 2023 machte das Team um Star-Pilot Fernando Alonso einen großen Sprung.

Es wird sicherlich ein schwieriges Unterfangen, an der Dominanz von Red Bull zu rütteln. Aber: Es ist möglich. Und wenn es nicht funktioniert, gibt es ja immer noch den spannenden Kampf hinter Red Bull. 2023 duellierten sich gleich vier Teams (Ferrari, Mercedes, McLaren und Aston Martin) um die Vize-Meisterschaft. Zumindest dort darf man wieder auf spannende Kämpfe hoffen.