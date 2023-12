Formel 1: Fahrer mit ehrlichem Geständnis – „Froh, dass es vorbei ist“

Für Valtteri Bottas war das Jahr 2023 aus sportlicher Sicht sehr ernüchternd. Mit Alfa Romeo fuhr der zehnfache Grand-Prix-Sieger in der Formel 1 im Niemandsland herum, landete am Ende auf einem enttäuschenden neunten Rang in der Konstrukteurswertung.

Nach dem Saisonfinale in der Formel 1 hat Valtteri Bottas nun ehrliche Worte gefunden. Der Finne ist froh, dass die Saison endlich vorbei ist – und macht seinem Team gleich mal eine Ansage für das nächste Jahr.

Formel 1: Bottas mit enttäuschender Saison

Mit einer Runde Rückstand auf den Führenden kam Valtteri Bottas in Abu Dhabi auf Platz 19 ins Ziel. Wieder einmal war Alfa Romeo in diesem Jahr komplett chancenlos. „Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Und nächstes Jahr fangen alle wieder bei Null an“, sagt ein enttäuschter Valtteri Bottas nach dem Saisonabschluss in Abu Dhabi.

„Ich denke, dass wir in den Rennen, in denen wir die Pace für die Punkte hatten, es auch geschafft haben, sie zu holen“, wird Bottas von „motorsport-total.com“ zitiert. Das Hauptproblem sei gewesen, dass das Auto einfach nicht schnell genug war.

„Wir brauchen ein komplett neues Auto“

Nur vier Mal fuhr Valterri Bottas 2023 in die Punkte – viel zu wenig für die Ansprüche des coolen Finnen. „Es war ein schwieriges Jahr, denn wir hatten gehofft, dass wir besser abschneiden würden. Aber so ist es nun einmal. Und jetzt müssen wir für die Zukunft arbeiten. Es ist immer noch enttäuschend und natürlich hat sich jeder so viel Mühe gegeben, wie er konnte. Wir haben alles versucht, was wir konnten, aber es war ein schwieriges Jahr“, so Bottas.

2024 soll sich das endlich wieder ändern – und dafür muss vor allem sein Team liefern, wie Bottas klarstellt. „Wir brauchen ein komplett neues Auto. Das ist die Tatsache, aber das ist bereits geplant, was gut ist. Wir brauchen also eine Menge Verbesserungen, wenn wir Punkte holen wollen. Aber das weiß jeder. Wir müssen also große Schritte machen, und das erfordert definitiv ein komplett neues Auto.“