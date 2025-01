Formel 1: Wolff spricht Klartext über Mercedes-Juwel – „Dann ist das Risiko groß“

Alle Augen des Motorsports schauen schon jetzt gespannt auf ihn: Andrea Kimi Antonelli hat sein Debüt in der Formel 1 noch gar nicht gegeben und trotzdem lastet schon jetzt eine Menge Druck auf den 18-Jährigen. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff will die Erwartungen an den Youngster herunterschrauben.

Kimi Antonelli bekommt ab nächster Saison eine große Aufgabe anvertraut: Der Italiener soll den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes in der Formel 1 ersetzen. Schon seit vielen Jahren wird Antonelli als „Wunderkind“ gefeiert. Wenn es nach Wolff geht, soll der Hype um das Nachwuchstalent allerdings nicht zu groß werden.

Formel 1: Mercedes geht auch ein Risiko ein

Zuerst einmal muss Antonelli seine Leistungen auch in der Formel 1 bestätigen. „Wir hoffen, dass es eher früher als später passiert“, sagt Wolff gegenüber „Auto, Motor und Sport“. Der Österreicher sei sich sicher, dass das nicht gleich zu Beginn passiert.

Die Entscheidung Hamilton durch Antonelli zu ersetzen, ist für Mercedes gleichzeitig auch ein Risiko. Logischerweise bringt der 18-Jährige weniger Erfahrung mit als seine künftigen Rennfahr-Kollegen in der Formel 1.

Formel 1: Wolff will nicht zu viel Hype um Antonelli

Wolff bremst die Euphorie rund um das Talent – sonst könnte eine Enttäuschung folgen. „Wenn man die Erwartung hat, dass er in Melbourne auf der Poleposition steht, das Rennen gewinnt und sofort um die Meisterschaft fährt, dann ist das Risiko groß, weil das nicht passieren wird“, sagt er. „Wenn wir so herangehen, dass der Junge 18 Jahre alt ist, sehr talentiert, aber natürlich erst einmal da hineinwachsen muss und dabei Fehler machen wird, dann hält sich das Risiko in Grenzen.“

