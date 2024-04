Gute Nachricht für deutsche Formel-1-Hoffnung – jetzt bekommt er die nächste Chance

Tim Tramnitz zählt zu den verheißungsvollsten deutschen Talenten im Formel-Sport, bis zum Aufstieg in die Formel 1 ist es aber noch ein weiter Weg. 2024 fährt er sein erstes Jahr in der Nachwuchsserie Formel 3.

Jetzt bekommt Tim Tramnitz auf seinem Weg in die Formel 1 die nächste tolle Chance, um seine Fähigkeiten im Auto weiterzuentwickeln. Wie das Team Abt Cupra jetzt mitteilte, wird der 19-Jährige für weitere Tests ins Formel-E-Auto steigen.

Formel-1-Hoffnung Tramnitz testet Formel-E-Auto

Schon 2023 durfte Tim Tramnitz eine Testfahrt im Formel-E-Auto von Abt Cupra absolvieren und hinterließ dabei einen starken Eindruck. Am 12. April kehrt er nun ins Formel-E-Auto zurück. Im Rahmen des Misano E-Prix bestreitet er den Rookie-Test. Und auch am 13. Mai ist er beim Testtag in Berlin am Start.

„Ich freue mich riesig auf die ABT Mannschaft und den Formel-E-Test. Schon die ersten Stunden im vergangenen Jahr haben viel Spaß gemacht – und außerdem ist es immer cool, in einem Rennauto zu sitzen“, sagt Tramnitz und erklärt: „Mir gefällt besonders die Arbeit mit den Ingenieuren, wenn wir die ganzen Daten anschauen und analysieren, denn das ist viel aufwendiger als bei mir in der Formel 3. Da kann ich eine Menge lernen und mitnehmen.“

Abt beeindruckt: „Auf Anhieb konstant schnell“

Für Abt war es klar, dass Tramnitz bei den Rookie-Tests im Auto sitzen wird. „Tim war bei seinem ersten Test 2023 nicht nur auf Anhieb konstant schnell und hat unseren Ingenieuren gutes Feedback gegeben, sondern ist auch einfach ein guter Typ“, sagt Abt CEO und Teamchef Thomas Biermaier.

Tramnitz ist in diesem Jahr in die Formel 3 aufgestiegen, fährt dort für MP Motorsport. Bei seinem Debüt in Bahrain fuhr er auf Anhieb aufs Podest. Der 19-jähriger Hamburger ist inzwischen außerdem Teil des Juniorteams von Red Bull und gehört außerdem zum Kader des Motorsport Team Germany und der ADAC Stiftung Sport.