Formel 1: Weltmeister sorgt für Hammer – und lässt Fans eskalieren! „Ich liebe ihn“

Die Motoren heulen wieder auf. Am Donnerstag gab es in Bahrain den Startschuss in die neue Saison der Formel 1. Beim ersten der drei Wintertesttage prüften die Fahrer ihre neuen Boliden auf Herz und Nieren.

Jedem ist klar, dass die Zeiten des ersten Testtages nur wenig aussagekräftig sind. Und dennoch sorgte ein Fahrer für einen Hammer. Die Fans fingen direkt an zu träumen. Sie wünschen ihm nichts sehnlicher als weitere Erfolge in der Formel 1.

Formel 1: Doch kein Rückschritt?

Vieles war an diesem Donnerstag neu in Sachir. Schwarze Mercedes‘, überarbeitete Boliden und natürlich jede Menge Fahrer in neuer Kluft. So war es auch bei Fernando Alonso. Der zweimalige Weltmeister wechselte im Winter von Alpine zu Aston Martin.

Es schien wie ein klarer Rückschritt. Aston Martin kämpfte auch im zweiten Jahr in der Formel 1 mit großen Problemen. Am Ende stand in der Konstrukteurs-Wertung lediglich Platz sieben, während Alpine als Vierter hinter Red Bull, Ferrari und Mercedes „Best-of-the-Rest“ wurde.

Alonso setzt Ausrufezeichen

Doch am ersten Testtag zeigte sich: Vielleicht hat Alonso doch aufs richtige Pferd gesetzt. Der Spanier ersetzte Sebastian Vettel und soll nun die ehrgeizigen Pläne des britischen Rennstalls voranbringen. Hat er vielleicht wirklich die Möglichkeit auf weitere Erfolge in der Formel 1?

Als die Uhr am ersten Testtag abgelaufen war, staunten die Fans nicht schlecht. Denn Alonso setzte sich tatsächlich auf Platz zwei. Mit 1:32.866 Minuten lag er nur zwei Hundertstel hinter Tagessieger Max Verstappen. Das Ferrari-Duo Sainz/Leclerc distanzierte Alonso deutlich auf die Plätze drei und vier.

Formel 1: Fans in heller Aufregung

Da vergaßen die Fans glatt, dass es sich nur um den ersten Testtag handelte. Altmeister Alonso gilt als einer der beliebtesten Fahrer. Auch mit 41 Jahren ist er noch immer einer der Besten im Feld. Kaum jemand würde es ihm nicht gönnen, nochmal Siege zu feiern.

Dementsprechend fielen auch die Reaktion der Formel-1-Zuschauer aus. „Dieser Mann, ich liebe ihn“, kommentierte einer auf Twitter. Ein anderer ist sich sicher: „Der Plan wird Wirklichkeit.“ Zudem waren prompt Alonso-Bilder neben dem WM-Pokal zu sehen. Ob diese Vorstellung Wirklichkeit wird?