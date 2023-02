Formel 1: Bahnt sich ein Hammer an? Team liebäugelt wohl mit Wechsel

Im Hintergrund laufen in der Formel 1 viele Gespräche. Insbesondere die Ausrichtung für 2026 ist bei den Teams ein heißes Thema. Dort gibt es nämlich ein neues Motoren-Reglement und neue Hersteller.

Jetzt soll es pikante Gespräche über einen möglichen Wechsel gegeben haben. Ein Traditionsrennstall in der Formel 1 soll darüber nachdenken, seinen langjährigen Lieferanten zu verlassen und zur Konkurrenz zu wechseln.

Formel 1: McLaren bald ein Red-Bull-Kunde?

Wie die Nachrichtenagentur „PA“ jetzt erfahren haben will, soll es ein Treffen zwischen McLaren-Boss Zak Brown und Red Bull gegeben haben. Demnach habe Brown die Motorenfirma „Red Bull Powertrains“ Anfang des Monats besucht und einen möglichen Deal sondiert.

„Red Bull Powertrains“ produziert seit letztem Jahr seinen eigenen Motor und erhält ab 2026 beim neuen Motoren-Reglement Unterstützung vom Autokonzern Ford. Für die anderen Teams könnte das durchaus eine interessante Option sein – offenbar auch für McLaren.

Dass Red Bull und McLaren aber auf einen grünen Zweig kommen, darf gerade nach den heftigen Budget-Cap Streitigkeiten und dem öffentlichen Brief von Brown an die FIA aber angezweifelt werden. Ungewöhnlich ist der Vorgang allerdings nicht. Die Teams werden im Laufe der nächsten Monate und Jahre ihre Optionen abklopfen. So gibt es unter anderem schon Gerüchte über mögliche Gespräche zwischen Honda und McLaren.

„Wir haben etwas Zeit, um zu entscheiden, was wir 2026 und darüber hinaus tun wollen. Das ist etwas, das (McLaren-Teamchef) Andrea (Stella) und ich langsam durchdenken. Wir haben es nicht eilig und sind mit Mercedes sehr zufrieden“, erklärte Brown bei der Vorstellung des Autos. McLaren fährt seit 2021 wieder mit Mercedes-Motor. Die Partnerschaft läuft noch bis 2025.