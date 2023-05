Formel 1: Teamstall macht Paukenschlag offiziell! Spektakuläres Comeback ist perfekt

Paukenschlag in der Formel 1! AlphaTauri hat am Mittwochabend (26. April) bekannt gegeben, dass Langzeit-Teamchef Franz Tost Ende 2023 zurücktreten wird. Seine Nachfolge steht aber auch bereits fest.

So werden Laurent Mekies und Peter Bayer in einer Doppelspitze seinen Posten beim Formel-1-Team übernehmen. Für Mekies ist es eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Rennstall.

Formel 1: Rennstall macht es offiziell!

Max Verstappen, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries und Alexander Albon sind sieben der aktuell 20 Formel-1-Piloten, die unter Franz Tost fuhren. Außerdem hat auch Sebastian Vettel bereits die Schule des Österreichers durchlaufen, der jetzt zum Ende der Saison aufhören wird.

„Ich will mich bei Franz Tost für seine harte Arbeit bei AlphaTauri und Toro Rosso über die letzten 18 Jahre bedanken. In dieser ganzen Zeit war Franz von einer einzelnen Vision getrieben: Der Jagd nach immer mehr Performance von Auto und Fahrer. Seine Leitung hat zu herausragenden Siegen und zur Entwicklung einiger der größten Talente überhaupt in der Formel 1 geführt. Ihn nach seinem Rücktritt zu ersetzen war nicht einfach und deshalb wurde die Managementstruktur des Teams neu definiert“, erklärt der neue Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff.

Die letzten 18 Jahre habe Tost eine große Freude bereitet, wie der 67-Jährige erklärt. „In dieser Zeit ist das Team signifikant gewachsen, sowohl in seinen Fähigkeiten, als auch in seinen Ambitionen. Es gab natürlich in dieser Zeit großartige Erfolge und ich werde mich immer an unseren ersten Sieg 2008 in Monza erinnern. 2020 dort noch einmal als AlphaTauri zu gewinnen, war ebenfalls ein Meilenstein. Ich bin aber auch stolz auf die Rolle des Teams, eine Generation an Fahrern hervorgebracht zu heben, die nicht nur in der Formel 1, sondern in allen Formen des Motorsports äußerst erfolgreich waren und sind.“

Spektakuläre Rückkehr bei AlphaTauri

Bei AlphaTauri wird nun Laurent Mekies neuer Teamchef, der aktuell aber noch als Sportdirektor bei Ferrari arbeitet. 2001 begann er seine Formel-1-Karriere als Motoren-Ingeniuer bei Asiatech, ehe er 2003 nach Faenza zu Minardi wechselte, wo er bis Ende 2014 blieb. Maekies war bei Toro Rosso Chef-Performance-Ingenieur, ehe er zur FIA wechselte. 2018 wechselte er wieder die Fronten und arbeitet seither bei der Scuderia Ferrari.

Peter Bayer wird Geschäftsführer des Teams. Zuvor war er von 2017 bis 2022 Generalsekretär Sport bei der FIA. Bayer und Mekies sollen sich als Führungs-Duo die Verantwortung an der Spitze teilen.

„Ich weiß, dass Peter und ich auf seinen Input und seinen Ratschlag angewiesen sein werden“, sagt Laurent Mekies und fügt hinzu.“AlphaTauri hat alle Zutaten, die dafür nötig sind, in Zukunft größeren Erfolg zu haben. Im Tandem mit Peter freue ich mich darauf, das zu schaffen.“