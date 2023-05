Formel 1: Krasse Andretti-Ankündigung – „Wir sind bereits dabei“

Die heiße Phase hat begonnen: In wenigen Monaten werden wir wissen, welche Teams ab 2025 in der Formel 1 an den Start gehen werden. Zwei neue Plätze sind aktuell ausgeschrieben, Bewerber gibt es inzwischen zu Genüge.

Die Frist für neue Teams in der Formel 1 endet am Montag (15. Mai). Bis dahin müssen alle ihre Bewerbung ordnungsgemäß eingereicht haben. Mit großem Optimismus geht Michael Andretti in die entscheidende Phase, er sucht sogar schon Leute für sein Team.

Formel 1: Andretti-Einstieg fix?

Schon seit mehreren Jahren will Michael Andretti in die Formel 1 einsteigen – bislang vergeblich. Die offizielle Bewerbungsphase macht dem Sohn von Weltmeister Mario Andretti große Hoffnungen. Der 60-Jährige, der unter anderem schon ein Team in der amerikanischen IndyCar-Serie besitzt, gilt als aussichtsreichster Kandidat. Mit dem US-Autokonzern General Motors und deren Marke Cadillac an seiner Seite bringt Andretti viel Finanzkraft und Expertise mit.

Beim Großen Preis von Miami kündigte Andretti bereits an: „Wir reichen unsere Papiere diese Woche ein und erhalten hoffentlich Mitte Juli eine Antwort, wir machen gute Fortschritte.“ Bis zum 30. Juni will die FIA eine Entscheidung über alle Kandidaten treffen.

Michael Andretti will unbedingt in die Formel 1. Foto: IMAGO/Motorsport Images

Für Andretti ist das aber kein Grund, um auf die Bremse zu drücken. Stattdessen legt er jetzt schon richtig auf. „Wir sind bereits dabei. Es passiert bereits, wir bauen gerade ein Team auf“, so Andretti gegenüber Sky Sports. Der 60-Jährige strotzt nur so vor Optimismus. Er scheint nicht mehr davon auszugehen, dass noch was schief gehen könnte.

DAS sind die anderen Bewerber

Formel-1-Boss Stefano Domenicali hatte allerdings immer betont, dass neue Teams mittel- und langfristig einen Mehrwert für die Königsklasse des Motorsports bringen müssen. Das muss Andretti und sein Team erst einmal nachweisen.

Neben Andretti hat unter anderem das „Lucky Suns“-Team aus Asien eine offizielle Bewerbung abgegeben. „Lucky Suns“ ist zuvor besser bekannt als „Panthera Asia“-Team gewesen und plant schon länger den Formel-1-Einstieg. Weitere offizielle Bewerbungen gibt es noch nicht, es werden allerdings noch mehrere mögliche Teams – unter anderem das aus Nachwuchsserien bekannte „Hitech“-Team und das Projekt „Formel Equal“ von Craig Pollock.