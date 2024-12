Formel 1: Über eine Million! FIA bittet Max Verstappen zur Kasse

Überweisungen an die FIA sind für die Fahrer der Formel 1 fast schon Normalität geworden. So oft spricht der Weltverband Strafen aus, sei es für Regelverstöße auf und abseits der Strecke oder neuerdings auch Fluchen (hier mehr).

Einmal im Jahr bittet die FIA dann aber alle Piloten zur Kasse. Wer in der Formel 1 mitfahren will, braucht eine Superlizenz. Und die kostet richtig Geld. Mit Abstand am teuersten ist sie für Max Verstappen. Er muss eine irre Summe zahlen.

Formel 1: Verstappens Superlizenz ist superteuer

Die Kosten für eine solche Superlizenz richtet sich nämlich nach den Punkten, die der Fahrer in der Vorsaison geholt hat. In Verstappens Fall sind das zwar deutlich weniger als noch in seiner astronomischen Saison 2022. Dennoch zahlt er weiterhin mit Abstand das meiste für die Fahrerlizenz.

11.453 Euro zahlt jeder Pilot laut dem Portal „Speedcafe“ als Basispreis. Eine erträgliche Summe, kämen obendrauf nicht weitere 2.313 Euro pro Punkt, den man in der Fahrerwertung geholt hat. Das sind in Verstappens Fall 437 Punkte. Insgesamt kostet den Niederländer seine Superlizenz für 2025 also unfassbare 1.022.234 Euro.

Eine Million, nur um mitfahren zu dürfen

Eine Million zahlt Max Verstappen, nur um 2025 wieder mitfahren zu dürfen. Klingt viel, ist aber sogar weniger als im Vorjahr. Dort hatte er mit 575 Punkten einen Allzeit-Rekord aufgestellt, durch die seine Superlizenz für die nun abgelaufene Saison sogar rund 1,3 Millionen Euro gekostet hat.

Zum Vergleich: Für Liam Lawson, der im Racing Bull gut fuhr, aber nur zwei WM-Punkte holte, kostet die Superlizenz in der Formel 1 in 2025 gerade einmal läppische 16.079 Euro.