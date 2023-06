Formel 1 – Spanien-GP: Funkspruch wird „Highlight des Rennens“ – Fans können nicht mehr

Trotz Änderung des Streckenlayouts glänzte der Spanien-GP der Formel 1 wieder einmal nicht mit großer Spannung. Dem Rennen in Barcelona mangelte es wie in den Jahren zuvor an Highlights.

Ein Fahrer sorgte bei den Zuschauern vor den TV-Geräten dann aber doch noch für ein echtes Highlight. Formel-1-Pilot George Russell brachte alle mit seinem Funkspruch mächtig zum Lachen und sorgte dann doch noch für etwas Abwechslung.

Formel 1: DAS war das Highlight des Rennens

Dass Max Verstappen den Großen Preis von Spanien gewinnt, war von vorne rein eigentlich schon allen klar. Es musste schon irgendetwas besonderes passieren, damit der Niederländer nicht seinen nächsten Sieg einfährt – Regen zum Beispiel.

Vor dem Rennen hatten die Zuschauer noch Hoffnung. Ein Blick in den Himmel zeigte dunkle Wolken, die Wettervorhersage prognostizierte eine Schauer zur Mitte des Rennens. Aber: Der Regen in Barcelona blieb aus – auch wenn George Russell plötzlich Tropfen auf seinem Helm sah.

In der 33. Runde meldete Russell plötzlich Regentropfen in Kurve fünf. Die Zuschauer zuhause richteten sich schon auf, doch es kam nichts mehr. Kein anderer Pilot meldete Regentropfen und auch der Himmel sah nicht gerade nach Regen aus.

Regen? „Schweiß in meinem Helm“

Rund zehn Runden später funkt Russell dann erneut an die Box: „Hat irgendwer anders Regen gemeldet? Ich denke es ist der Schweiß in meinem Helm.“ Von seinem Renningenieur kam zurück: „Es sieht so aus, als würdest nur du Regen melden. Ich vermute, es könnte der Schweiß sein.“

Diese kuriose Szene war eines der Highlights in einem langweiligen Rennen. Die Fans amüsierten sich köstlich, teilten zahlreiche Memes. Regen gab’s dann übrigens nicht mehr.