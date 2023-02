Formel 1: Nachwuchs-Hammer! Traum von deutscher Hoffnung lebt weiter

Tolle Neuigkeiten für den deutschen Motorsport! Sophia Flörsch kehrt in die Formel-Serie zurück und geht 2023 in der Formel 3 für Charouz an den Start. Das gab der Rennstall am Donnerstagnachmittag offiziell bekannt.

Sophia Flörsch ist die größte weibliche deutsche Nachwuchshoffnung. Mit ihrer Rückkehr in die Formel 3 lebt nun auch der Traum von der Formel 1 weiter.

Formel 1: Flörsch zurück in der Formel 3

„Ich bin wirklich aufgeregt und sehr glücklich, mit PHM Racing by Charouz diese Saison in die FIA Formula 3 zurückzukehren. Mein Ziel war es schon immer, mit den Besten der Besten zu fahren. Seit Beginn meiner Karriere arbeite ich mit meinem Team im Hintergrund jeden Tag sehr hart auf dieses Ziel hin“, sagte Flörsch.

+++ Formel 1: Mick Schumacher mit Zukunft bei AlphaTauri? Jetzt spricht Teamchef Tost Tacheles +++

„Ich habe großen Respekt vor Sophias Entscheidung, in den Formelsport zurückzukehren und die Herausforderung in diesem Wettbewerbsumfeld anzunehmen. Sie ist sehr erfahren im professionellen Rennsport in verschiedenen Klassen und hat eine sehr professionelle Einstellung und Arbeitsweise“, erklärte Charouz-Teamchef Roland Rehfeld.

Flörsch ist die einzige deutsche Nachwuchshoffnung

2020 ging die 22-Jährige für ein Jahr in der Formel 3 für Campos an den Start, holte in der gesamten Saison aber keinen einzigen Zähler. 2021 startete sie in der DTM, 2022 bei der European Le Mans Serie. Jetzt ist sie zurück in der Formel-Serie – und damit ist sie die einzige Deutsche.

In der Formel 2 sucht man in diesem Jahr vergeblich ein deutsche Nachwuchs-Talent, in der Formel 3 ist mit Sophia Flörsch nun immerhin eine deutsche Vertreterin dabei. Noch sind aber nicht alle Plätze dort vergeben, theoretisch könnte sich noch etwas tun.

Mehr News::

In der Formel 1 ist nach dem Karriereende von Sebastian Vettel mit Nico Hülkenberg nur noch ein deutscher Fahrer am Start. Mick Schumacher ist bei Mercedes nur Ersatzfahrer. Viele deutsche Fahrer gibt es in den Formel-Serien nicht mehr.