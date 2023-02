Formel 1: Doppel-Hammer für deutsche Hoffnung! F1-Traum erhält neuen Schub

Es gibt doch noch Hoffnung. Aktuell sieht es im deutschen Formel-1-Land fahrertechnisch sehr mau aus. Nico Hülkenberg geht für Haas an den Start, Mick Schumacher ist nur noch Ersatz. Und dahinter? Sah es bisher richtig dünn aus.

Plötzlich tut sich jedoch ein neuer Name hervor, der auf absehbare Zeit in der Formel 1 landen könnte. Die Rede ist von Sophia Flörsch. Die Rennfahrerin erhält durch einen Doppel-Hammer neuen Aufschwung.

Formel 1: F3-Comeback war nicht alles

Flörsch ist im Formel-Sport keine Unbekannte. So trat sie bereits in Formel 4 und 3 an – zuletzt allerdings 2020. Seither sammelte sie Erfahrungen in der DTM und der Langstrecken-Meisterschaft. Doch jüngst folgte der erste Hammer.

Ab diesem Jahr kehrt die 22-Jährige zurück und kämpft um ihren Traum von der Formel 1. So gab sie bekannt, dass sie in der diesjährigen F3-Saison für das Team PHM-Charouz an den Start gehen wird (Hier alle Infos). Und jetzt folgt der nächste Hammer.

Flörsch landet bei F1-Team

Denn am Donnerstag stellte mit Alpine der letzte Formel-1-Rennstall sein neues Auto vor. Im Zuge dessen wurde auch enthüllt: Flörsch ist ab sofort Teil der Alpine-Acadamy und somit Mitglied des Nachwuchsprogramms der Franzosen.

„Der Beitritt zur Alpine Academy ist eine Ehre und eine große Chance für meine Karriere“, freut sich die gebürtige Münchenerin daher. Sie habe große Ambitionen, sagt sie zudem. „Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Kapitel zu beginnen und die Marke Alpine auf der globalen Bühne zu vertreten.“

Formel 1: Traum lebt

Mit der Unterstützung eines großen Teams ergeben sich für Flörsch plötzlich noch Aufstiegschancen. Dazu muss aber natürlich auch die Leistung stimmen. In der Formel 3 warten insgesamt zehn Rennen. Los geht’s wie bei der Formel 1 am 5. März in Bahrain.

Klar ist, Flörsch will definitiv besser abschneiden als bei ihrem letzten Auftritt in der Nachwuchsserie. 2020 holte sie mit Campos-Racing keinen einzigen Punkt. Doch seitdem hat sie einige neue Erfahrungen und Unterstützer gesammelt.