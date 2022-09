Formel 1 in Singapur: Direkt nach der Pause – Chaos beim Rennen droht

Die Formel 1 ist zurück aus einer unfreiwilligen zweiten Spätsommerpause. Weil das ursprünglich in Russland geplante Rennen ersatzlos aus dem Kalender flog, blieben die Motoren der 20 Wagen gleich drei Wochen still.

Am kommenden Wochenende ist es endlich wieder so weit. Mit dem Rennen in Singapur startet der Schlussspurt. Max Verstappen könnte sich bereits zum Weltmeister der Formel 1 krönen. Doch der Niederländer und seine Kollegen warten gespannt. Es droht ein Chaos-Wochenende.

Formel 1: Prognose lässt Teams zittern

Traditionell gehörte Singapur zu den Highlights des Jahres. Das Nachtrennen zieht Fahrer wie Zuschauer in ihren Bann. Wegen Corona wurde dort in den vergangenen Jahren nicht gefahren. Nun kehrt der Rennzirkus zurück – und gleich könnte es ein Spektakel geben.

Denn bei den aktuellen Wetterprognosen spitzen die F1-Fans ihre Ohren. Für das gesamte Wochenende sind starke Regenschauer und Gewitter prophezeit worden. Eine Regenschlacht auf dem teilweise engen Straßenkurs – da könnte es auch auf der Strecke ordentlich krachen.

Kommt es in Singapur zu heftigen Regenfällen? Foto: IMAGO / HochZwei

So sind die Wettervorhersagen

Los geht es dabei schon bei den Trainingssessions am Freitag. Im Verlauf des Tages werden Schauer erwartet. Dann aber soll sich die Sonne zeigen und die Temperaturen ansteigen lassen. Mit Glück können beide Sessions dann unter trockenen Bedingungen stattfinden.

Anders der Blick auf den Samstag. Über Nacht soll es viel Regen. Die Wolken sollen tagsüber nicht weichen. Die Regenwahrscheinlichkeit für die Qualifikation ist dementsprechend hoch. Und auch für die Zeit des Rennens werden starke Regenfälle erwartet.

Formel 1: Erinnerung sorgt für Unbehagen

Bei den Gedanken an ein Regenrennen kehren die Erinnerungen der Fans unweigerlich an Belgien 2021 zurück. Damals fiel der Grand Prix wortwörtlich ins Wasser. Lediglich zwei Runden hinter dem Safety-Car wurden gefahren.

Alle Nachrichten aus der Formel 1:

Im Anschluss hagelte es enorme Kritik von allen Seiten. Alle waren sich einig, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe. Seitdem war die Formel 1 nicht wieder in einer solch heiklen Situation. Die Entscheider dürften sich also schon einen Notfallplan überlegen.