Formel 1: Nach Mexiko-Desaster von Perez – lässt Red Bull jetzt die Bombe platzen?

War das der Fehler, der das Fass endgültig zum Überlaufen bringt? Sergio Perez saß bei Red Bull in der Formel 1 ohnehin schon auf einem wackligen Stuhl. Doch jetzt könnte er es sich endgültig vermasselt haben.

Mit seinem Blitz-Crash vor heimischen Publikum hat der Mexikaner einmal mehr seine Kritiker bestätigt (hier mehr zum Unfall lesen). Nun könnte Red Bull endgültig die Bombe platzen lassen. Neuste Gerüchte bringen einen Hammer-Wechsel in der Formel 1 ins Gespräch.

Formel 1: Perez macht zu viele Fehler

Noch steht Perez zwar auf Platz 2 der Fahrerwertung. Doch der Vorsprung auf Lewis Hamilton schrumpft gewaltig. Und ohnehin ist die Vize-Weltmeisterschaft eh nur das absolute Minimalziel. Eigentlich hatte Perez Max Verstappen herausfordern wollen. Doch trotz des überlegenen Autos kommt er an die Konstanz des Niederländers nicht heran.

Auch spannend: F1-Star verzweifelt – hat seine Krise bittere Folgen?

Perez macht zu viele Fehler, wie eben in Mexiko. Nach einem Raketenstart lenkte er seinen Wagen in Kurve 1 in Charles Leclerc hinein – und machte den Abflug. Kurze Zeit später musste er aufgeben. Jetzt könnte Red Bull endgültig der Geduldsfaden reißen.

Fliegt Perez raus?

Mehr denn je spekuliert die Formel 1 über einen Rauswurf des 33-Jährigen, der eigentlich noch für 2024 einen Vertrag hat. RB-Berater Helmut Marko hatte ihn schon in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Ohnehin ist der Rennstall in Sachen Rauswürfen kein Kind von Traurigkeit.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Nicht nur, dass Perez im Vergleich zu Verstappen viel zu langsam ist. Auch häuft sich die Summe, die er mittlerweile an Schäden angerichtet hat, immer weiter. In Zeiten des Costcaps ein No-Go für jedes Team. Bleibt die Frage: Wer könnte Perez ersetzen?

Formel 1: Irres Gerücht macht die Runde

Manch eine Stimme im Paddock glaubt: Fernando Alonso! Der erlebt mit Aston Martin aktuell einen gewaltigen Absturz. Bei den Briten geht nichts mehr. Auch die Zukunft des Rennstalls könnte enorm wackeln, sollte sich Lawrence Stroll als Besitzer tatsächlich zu einem Rückzug entscheiden.

Weitere Nachrichten von uns kannst du hier lesen:

Einige Medien wie der „GPBlog“ bringen daher ein Alonso-Engagement bei Red Bull ins Gespräch. Das wäre ein absoluter Hammer in der Formel 1. Vorher müsste man aber eben noch Perez absägen. Doch das wirkt mittlerweile immer wahrscheinlicher.