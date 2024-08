Formel 1: Perez-Entscheidung gefallen! Jetzt erklärt Red Bull, wieso er bleiben darf

Diese Entscheidung überraschte alle in der Formel 1: Sergio Perez darf bei Red Bull weitermachen. Der Mexikaner bekommt seine x-te Chance bei dem Brauserennstall.

Nachvollziehen konnte diese Entscheidung in der Formel 1 kaum jemand, doch nun packt Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko über die Hintergründe aus. Der Österreicher stärkt Sergio Perez sogar den Rücken und sucht die Schuld beim Team.

Formel 1: Wieso Perez wirklich bleiben darf

Mickrige 28 Punkte holte Perez in den letzten acht Rennen. Damit fiel er in der Gesamtwertung bis auf Rang sieben zurück. In der Konstrukteurswertung ist der Vorsprung von Red Bull auf McLaren und Ferrari drastisch geschrumpft. Trotz der katastrophalen Leistungen darf Perez weitermachen.

+++ Formel 1: Mega-News für McLaren! Sie kommt ausgerechnet von Max Verstappen +++

Nun erklärte Marko, warum Red Bull weiter auf Perez setzt. Er sagte, es liege am Team, ihm ein Auto zur Verfügung zu stellen, in dem er konstantere Leistungen erbringen kann, und nicht am Fahrer selbst. „Wir glauben, dass wir es umdrehen und für ihn stabiler machen können. Teamkollege von Max zu sein ist nicht die schönste Sache in der Formel 1. Checo hat seine Vorzüge – er hat Rennen gewonnen“, sagte Dr. Marko gegenüber „ESPN“.

Red Bull will Auto ändern

Man müsse versuchen, das Auto leichter fahrbar zu machen. „Je schwieriger das Auto zu fahren ist, desto mehr kommt der Unterschied zu Max zum Vorschein, weil er so ein herausragendes Talent ist. Wenn das Heck ausbricht, gibt er nicht mehr Gas, sondern sagt nur noch: ‚Ja, es ist ein bisschen nervös‘. Checo sagt, dass es schwierig ist oder dass es nicht fahrbar ist“, so der Red-Bull-Boss.

Das könnte dich auch interessieren:

Das Ziel sei es nun, das Auto zu verbessern. „Wir sollten versuchen, das Auto einfacher zu fahren, mehr Balance zu bekommen – was auch etwas ist, was Max will – und das Beste ist, mit Checo weiterzufahren. Das Hauptproblem war dieses Auf und Ab. Er hatte einige sehr gute Ergebnisse, sehr gute Leistungen, und am nächsten Tag lag er eine halbe Sekunde oder so hinter Max.“

Perez wird also auch in den restlichen Rennen in dieser Saison im Auto sitzen. Damit es besser läuft, wird das Auto nun angepasst.