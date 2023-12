Formel 1: Unmissverständliche Ansage an Perez – Red-Bull-Boss spricht Klartext

Sergio Perez ist das Problemkind bei Red Bull, der Mexikaner bereitet den Bossen des Brause-Rennstalls immer wieder Sorgen. Anders als Max Verstappen konnte Perez nicht jedes Rennwochenende in der Formel 1 seine Leistung abliefern – insbesondere im Qualifying offenbarte er große Schwächen.

Von Red-Bull-Boss Christian Horner gibt’s deshalb vor der Winterpause der Formel 1 auch noch eine klare Ansage an Sergio Perez. Der Mexikaner muss sich endlich verbessern.

Formel 1: Horner wird deutlich – Perez muss besser werden

Max Verstappen eilte 2023 von Sieg zu Sieg, von Pole zu Pole – und Sergio Perez? Der konnte nur ganz am Anfang der Saison kurz mithalten, scheiterte dann aber immer wieder viel zu früh im Qualifying und vermieste sich so seine Rennen.

„Seine Rennpace ist da, sein Rennhandwerk ist fantastisch, er hat wahrscheinlich mehr Autos überholt als irgendjemand sonst in diesem Jahr, aber wir müssen ihn einfach unter die ersten Vier bringen und nicht auf Platz neun oder zehn, was auch immer sein Durchschnitt in den letzten paar Rennen war“, sagt Christian Horner gegenüber Sky Sports UK und macht Perez eine klare Ansage: „Er muss nur seine Samstage in Ordnung bringen.“

Die sonst so kritischen Stimmen fährt Red Bull aber etwas zurück. „Er ist immer noch Zweiter in dieser Weltmeisterschaft und hat einige großartige Rennen gewonnen, ist einige großartige Rennen gefahren, aber ich denke, er weiß, wo er sich verbessern muss. Ich denke, er wird sich auch im nächsten Jahr ein wenig neu orientieren, wenn es darum geht, wie er seine Rennen angeht“, so Horner.

„Er weiß, dass es ein großes Jahr für ihn ist“

Mit Blick auf die kommende Saison sagt er: „Er weiß, dass es ein großes Jahr für ihn ist, und er wird sich diesen Winter etwas Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wo er sich verbessern muss, und ich bin sicher, dass er nächstes Jahr kämpferisch zurückkommen wird.“

Perez soll und muss sich in der Winterpause verbessern und den Abstand auf Teamkollege Verstappen verkürzen, ansonsten wird es für ihn eng. Schon jetzt gibt es Spekulationen, dass Red Bull ihn im Laufe der Saison austauschen könnte. Sein Vertrag bei Red Bull läuft ohnehin Ende 2024 aus.