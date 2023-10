Formel 1: Star steht vor dem Aus – jetzt gibt es eine dringende Warnung

Er hat es in der Formel 1 aktuell überhaupt nicht leicht. Fast täglich muss er sich harte Kritik anhören, zeigt aber auf der Rennstrecke nicht oft die richtige Reaktion. Die Rede ist von Sergio Perez.

Der Red-Bull-Pilot ist derzeit die Zielscheibe der zahlreichen Formel-1-Experten, die nicht damit rechnen, dass er in der kommenden Saison an den Start gehen wird. Von einem ehemaligen Piloten gibt es jetzt eine dringende Warnung an Perez.

Formel 1: Star steht vor dem Aus

Die Berichte über sein Aus in der Formel 1 häufen sich. Bleibt Sergio Perez noch bei Red Bull oder wird er für 2024 von einem anderen Piloten ersetzt? Zuletzt bekam er wohl auch vom österreichischen Rennstall eine Ansage. Überzeugt er in den restlichen Rennen in diesem Jahr nicht, muss Perez, trotz Vertrag, wohl gehen.

Auch interessant: Formel 1: Mick Schumacher macht Andeutung – sitzt er bald endgültig in einem Auto?

Experten sind sich einig. Ein Top-Team wie Red Bull kann keinen Piloten brauchen, der keine konstanten Leistungen bringt. „Red Bull kann keinen Passagier ins Jahr 2024 mitnehmen, wenn er nicht in Form ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sergio das mitmachen möchte, um ehrlich zu sein“, sagt Ex-Pilot Martin Brundle bei „Sky Sports“.

Laut dem TV-Experten brauche der Mexikaner in den letzten Rennen eine deutliche Leistungssteigerung, um im kommenden Jahr weiter für Red Bull fahren zu können. „Die nächsten Rennen sind entscheidend für seinen Kopf und dafür, dass Red Bull sich davon überzeugen kann, dass er nicht vom Weg abgekommen ist und dass er es schaffen kann“, erklärt Brundle.

Wer kommt zu RB, wenn Perez fliegt?

Trotz zweier Siege zu Saisonbeginn konnte Perez seine Leistungen danach nicht mehr konstant bringen. Viele Ausfälle, zu viele Fehler, keine konstanten Rennen. Der Rückstand auf Teamkollege Max Verstappen beträgt mehr als 200 Punkte.

„Sergio Perez und Red Bull wollen genau das Gleiche. Sie wollen, dass er seine Form wiederfindet und, wenn er Max nicht schlagen kann, zumindest einige zweite Plätze einfährt und den zweiten Platz in der Weltmeisterschaft holt“, sagte Brundle.

Mehr News für dich:

Kandidaten, die für Perez übernehmen könnten, gibt es genug. So werden unter anderem die beiden AlphaTauri-Piloten Daniel Ricciardo oder Yuki Tsunoda in Verbindung gebracht. Aber auch Liam Lawson, der für den verletzten Ricciardo in einigen Rennen an den Start ging, soll ein Thema bei den Red-Bull-Verantwortlichen sein.