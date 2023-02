Formel 1: Lob vom Chef – ob Perez diese Worte wirklich gefallen?

Neben dem Kampf um die beiden Titel werden in der Formel 1 die Augen vor allem auf Red Bull gerichtet sein. In den vergangenen Wochen und Monaten mehrten sich die Gerüchte über eine mögliche Trennung von Sergio Perez. Beim Brause-Rennstall soll der Mexikaner nicht mehr fest im Sattel sitzen.

Kurz vor dem Formel-1-Start gab es jetzt aber lobende Worte von Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko. Ob sich Perez über diese Worte wirklich freuen kann, ist aber eher unwahrscheinlich.

Formel 1: Lob von Marko für Perez

Es fing an mit einem angeblich absichtlichen Unfall in Monaco, der das Verhältnis zwischen Max Verstappen und Sergio Perez gravierend verschlechterte. Dann kam auch noch Daniel Ricciardo zurück zu Red Bull. Gerüchte über einen möglichen vorzeitigen Abschied von Perez vermehrten sich zum Saisonende 2022 und halten auch jetzt vor dem Saisonstart in der Formel 1 in wenigen Tagen an.

Dennoch gab es jetzt überraschend lobende Worte von Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko. Jedenfalls liegt es an Perez selbst, wie er diese Aussagen aufnehmen wird. Im vergangenen Jahr holten die beiden RB-Piloten insgesamt 759 Punkte und wurden verdient Konstrukteurs-Weltmeister. Das soll in diesem Jahr so weitergehen.

Geht es nach Marko, könnte die Ausbeute 2023 noch besser werden. „Wir werden aufgrund seiner Routine einen noch souveräneren Max sehen. Wie er sich weiterentwickelt hat, ist bemerkenswert. Zudem ist er zum echten Reifen-Flüsterer geworden und hat im Rennen eine unglaubliche Übersicht. Sergio wächst mit Max mit. Und: Du musst einen Teamkollegen Verstappen erst einmal drei Jahre lang aushalten“, sagte der Red-Bull-Macher in einem Interview mit der österreichischen „Krone“.

Wie nimmt Perez diese Aussagen auf?

Und Marko dann weiter: „Sergio ist nicht zerbrochen, das ist schon eine starke Leistung. Aber vom Speed her ist Max über die gesamte Saison wohl klar überlegen.“

Wie Sergio Perez die lobenden Worte seines Chefs wohl aufnehmen wird? Foto: IMAGO / PanoramiC

Harmonisch ist es zwischen Perez und Verstappen längst nicht mehr. In der vergangenen Saison in der Formel 1 verweigerte er beim Brasilien-GP eine Teamorder, ließ seinen Kollegen nicht vorbei und verhinderte so den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Wenige Wochen später legte er nach und ließ mit seinen Aussagen viel Raum für Spekulationen. Er sprach über Valtteri Bottas, der seine Rolle als Nummer zwei bei Mercedes immer akzeptiert habe und sagte dann: „Einige Fahrer können das nicht und dann geht es komplett schief.“

Diese Fahrer würden „nicht lange überleben“, erklärte Verstappen und meinte dann: „Ich werde keine Namen nennen, aber man muss seine Rolle akzeptieren. Man kann nicht in einer Märchenwelt leben.“

Mehr News für dich:

Es ist klar, dass er damit auf Perez anspiele. Sollte der Mexikaner dem zweifachen Weltmeister in diesem Jahr in die Quere kommen, könnte es übel enden.