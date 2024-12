Formel 1: Beben bei Red Bull offiziell! Fahrer gibt es selbst bekannt

Es kommt, wie es kommen musste. Wochenlang gingen Experten und Fans in der Formel 1 davon aus, dass Sergio Perez seinen Platz bei Red Bull räumen muss. Lange Zeit passierte vor allem aber vor allem: nichts.

Selbst nach einem Treffen der Bosse direkt nach Saisonende drangen keine neuen Infos über die Fahrerbesetzung Red Bulls für 2025 nach außen. Könnte Perez etwa doch noch eine Chance in der Formel 1 erhalten? Die Antwort lautet: Nein! Am Mittwochabend (18. Dezember) verkündete der Pilot seinen Abschied.

Formel 1: Perez verabschiedet sich!

Vier Jahre war er beim Dosen-Rennstall der Mann an der Seite von Max Verstappen. Perez stand 2020 schon vor dem Karriere-Aus. Doch Red Bull nahm den damaligen Racing-Point-Fahrer bei sich auf, kurz nachdem er sensationell den ersten Sieg seiner Karriere errungen hatte.

Gleich im ersten Jahr spielte er auf dem Weg zu Verstappens erstem Weltmeistertitel eine Schlüssel-Rolle als „Wing Man“. Doch die erfolgreichen Zeiten sollten schnell vergehen. Insbesondere in seinen letzten beiden Saison fiel der Mexikaner durch Pleiten, Pech und Pannen in der Formel 1 auf. Das Red Bull im Juni noch seinen Vertrag verlängerte, überraschte – und entpuppte sich als katastrophales Missverständnis.

Nur ein halbes Jahr später korrigierte man den Schritt. „Nach vier erfolgreichen gemeinsamen Jahren, haben Red Bull Racing und Sergio Perez vereinbart, getrennte Wege zu gehen“, heißt es in einem Statement. Kurz zuvor hatte Perez seinen Abschied öffentlich gemacht.

„Unfassbar dankbar“

Er sei „unfassbar dankbar“ für die Zeit beim Team aus Milton Keynes, schreibt „Checo“. „Für Red Bull zu fahren, war eine unvergessliche Erfahrung“, heißt es in seinem Statement weiter, bevor er sich bei allen Mitarbeitern und Max Verstappen für die gemeinsamen Erfolge bedankt.

Diese waren zumindest für Perez zuletzt aber rar geworden. Während Verstappen seinen vierten Fahrertitel in Folge holte, gelang seinem Kollegen in diesem Jahr nicht ein einziger Sieg. Das Auto hatte er nie unter Kontrolle. Letztlich kam es, wie es kommen musste: Perez und Red Bull einigten sich auf eine Vertragsauflösung. Ob und wie es für ihn in der Formel 1 weitergeht, bleibt zunächst offen.